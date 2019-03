Der Kneippverein Ochsenhausen bietet einen Vortrag zum Thema „Frühlingskur mit heimischen Wildpflanzen“ an. Die Heilpraktikerin Christa Russ führt an zwei Abenden in die Thematik ein. Termine sind am 1. und am 8. April, jeweils um 19.30 Uhr im Gesundheitszentrum Ochsenhausen (ehemalige Kreisklinik). Wildpflanzen enthalten laut Ankündigung oft viel mehr Vitalstoffe als normales Gemüse und Obst. Die Teilnehmer erfahren, bei welchen Beschwerden man Wildpflanzen einsetzt und was man alles daraus herstellen kann. Anmeldungen werden unter Telefon 08395/1853 entgegengenommen.