Frühjahrsmode im Kleidertreff

Der gemeinnützige Secondhand-Laden Kleidertreff in der Memminger Straße 7 in Ochsenhausen hat ab sofort Frühjahrs- und Sommerkleidung im Angebot. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass jeder im Kleidertreff einkaufen kann.

Der Reinerlös kommt wie immer Sozialprojekten im In- und Ausland zugute. Besonders lange stöbern können Kunden am Georgimarkttag am Montag, 29. April, durchgehend von 8 bis 18 Uhr. In dieser Zeit werden sowie an allen anderen Öffnungstagen auch Kleidungsspenden angenommen, allerdings nur saubere, intakte und moderne Kleidung.

Auch die Abgabe ausgedienter Handys für ein Sozialprojekt ist ganzjährig möglich. Die Öffnungszeiten des Kleidertreffs sind Dienstag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr. Wer Interesse hat, das Team des Kleidertreffs beim Sortieren und Verkaufen der Ware zu unterstützen, kann sich bei Barbara Baumann, Telefon 07352/7198, melden.