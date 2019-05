Fotos und Zeichnungen rücken Heimat in den Fokus

Die Künstlerin Renée Nakad und der Fotograf Andreas Reiner gehen in einer Ausstellung im Kuhstall in Ochsenhausen der Frage nach, was Heimat eigentlich ist. Offenbar wollten darauf einige Menschen eine Antwort finden, denn zur Vernissage am Freitagabend strömten viele Besucher in die Räume des Café Schäfers. Die Ausstellung mit dem Titel „Fremde Heimat“ ist für Interessierte noch bis zum 10. Juni zu sehen.

„Ich bin sehr erfreut über dieses Interesse der Besucher bei der heutigen Vernissage“, sagte der Vorsitzende des Bildungswerks Ochsenhausen, Matthias Wiest, in seiner Begrüßungsrede im Kuhstall. Normalerweise ist dieser große, ehemalige Kuhstall vollgepackt mit Waren für die Aktion „Hilfe für Kasachstan“. Wiest stellte den Gästen das Projekt vor, welches für das Bildungswerk Neuland sei. Ohne die zahlreichen Sponsoren und Helfer sei diese Ausstellung nicht zu stemmen gewesen, sagte er. Besonders dankte er den Modellen, die nicht gewusst hätten, was auf sie zukommt. Aber alle seien voll mit dabei gewesen.

Gastredner Wolfgang Dürrenberger durfte, wie er es anschließend ausdrückte, etwas zu dieser Ausstellung sagen und sich vorstellen, da er die Künstler gut kenne. „Vielen Dank Euch beiden für diese Ehre“, sagte er lachend. Die Fotos und Bilder in dieser Ausstellung zeigten Personen aus Ochsenhausen, bekannte und weniger bekannte – auch in ungewohnter Darstellung.

Wer Andreas Reiner kenne, wisse, dass er es schafft, jemand so zu fotografieren, dass man selbst über das Portrait überrascht ist, und das, was sich daraus interpretieren lässt, unter Umständen noch erstaunlicher ist.

„Wenn ich die Bilder von Renée Nakad anschaue, stelle ich mir vor, wie sie aufmerksam den Personen zugehört hat, und daraus ihre eigenen Schlüsse gezogen hat, was zu ihrer eigenen Darstellung der Person geführt hat“, so Dürrenberger. „Ich stelle mir vor, dass es möglich sein kann, dass jeder und jede die Heimat findet, die seiner und ihrer Identität entspricht ohne Identitäre Bewegung.“

Viel Lob von Besuchern

Mit diesen Worten endete die Rede von Dürrenberger, aber nicht ohne noch einmal das bayerische Original Karl Valentin zu zitieren, allerdings auf die Einheimischen in Ochsenhausen übertragen. Manchem Einheimischen sei zum Beispiel der Gasthof Adler nicht fremd, während ihm in der gleichen Stadt die Landesakademie, das Bildungswerk und die Gablerorgel fremd sind. Musikalisch begleitet wurde die Vernissage von der Jugendmusikschule Ochsenhausen.

Wer aber sind diese beiden Künstler, die an diesem Abend nichts zu ihrer Ausstellung sagten? Sie genossen einfach nur die Kommentare der Besucher. „Tolle Bilder, super, klasse“ – war im ganzen Kuhstall zu hören. Renée Nakad ist 19 Jahre alt und lebt seit drei Jahren in Ochsenhausen.

Die junge Künstlerin ist in Syrien geboren und in Venezuela aufgewachsen. Sie absolviert zur Zeit ein Freiwilliges Soziales Jahr „Kultur“ beim Bildungswerk in Ochsenhausen und erläutert: „Meine Heimat ist dort, wo meine Familie ist.“

Andreas Reiner entdeckte mit 37 Jahren seine Leidenschaft für die Fotografie. Als freischaffender Künstler lebt er in Galmutshöfen bei Warthausen. Sein Hauptmotiv ist der Mensch. Diesen hat er eindrucksvoll in mehreren Projekten umgesetzt.

Die Ausstellung in Ochsenhausen trägt den Namen „Fremde Heimat“, eine Heimat in Fotos und Gemälden mit den Fragen: Wer wohnt eigentlich neben mir? Wo bin ich fremd, wo bin ich zu Hause? Was braucht es, damit ich einen Ort als Heimat empfinde?

Mit diesen Überlegungen sind die beiden Kunstschaffenden vor Monaten gemeinsam in ihr Projekt gestartet und haben begonnen, Portraits von Menschen zu schaffen. Wie die vielen Besucher bei der Vernissage zeigten, war dieses Projekt eine gute Idee.