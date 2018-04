Formstarke Strassberger kommen nach Ochsenhausen

Nach zuvor zwei Niederlagen gegen das jeweilige Schlusslicht hat der SV Ochsenhausen am vergangenen Spieltag in der Fußball-Landesliga beim FC Ostrach einen wichtigen 2:1-Sieg geholt. Der SVO stoppte dank des Doppelpacks von David Hartmann seine tabellarische Talfahrt. Die nächste richtungsweisende Partie wartet auf die Ochsenhauser bereits am Sonntag, 29. April. Um 15 Uhr wird auf heimischem Platz die Partie gegen den TSV Strassberg angepfiffen. Dieser holte aus den jüngsten fünf Spielen elf Punkte und steht mittlerweile vor dem SVO auf Rang sechs.

SVO-Spielertrainer Oliver Wild lobte nach dem Sieg vergangenen Sonntag die Disziplin seiner Mannschaft, als sie sich trotz des zwischenzeitlichen Rückstands nicht aus dem Konzept bringen ließ und die Partie noch drehte. Wild blickte aber auch unmittelbar nach der Ostrach-Partie bereits nach vorne und forderte: „Jetzt müssen wir eine Serie starten. Zunächst gegen Strassberg, einen direkten Konkurrenten.“ Denn der Blick auf die Tabelle weist Ochsenhausen zwar als Siebtplatzierten aus, die Abstände nach unten zu den anderen Mannschaften sind jedoch nicht allzu groß. „Die Tabellensituation ist brutal eng“, weiß auch SVO-Kapitän Andreas Ludwig. „Im Endeffekt ist die Partie gegen Strassberg ein klassisches Sechspunktespiel.“

Dass der TSV Strassberg aber speziell im Kalenderjahr 2018 bislang zu den stärksten Mannschaften der Landesligastaffel IV gehört, musste jüngst nicht nur der SV Mietingen feststellen. Lediglich gegen Weiler und Berg musste sich der TSV geschlagen geben, in den vergangenen fünf Partien gab es drei Siege und zwei Unentschieden. Im Hinspiel in Strassberg spielte Ochsenhausen 2:2. „Da hatten wir unsere Probleme“, sagt Andreas Ludwig, obwohl der SVO seinerzeit nach einer Siegesserie mit breiter Brust angereist sei. Wenn sein Team an die Leistung gegen Ostrach anknüpft, ist Andreas Ludwig aber zuversichtlich, dass die Punkte am Sonntag in Ochsenhausen bleiben. Verzichten muss der SV Ochsenhausen auf Spielertrainer Oliver Wild, der privat verhindert ist. Auch Manuel Mohr steht aufgrund seiner Hochzeit nicht zur Verfügung.