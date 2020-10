Förderverein Piela-Bilanga sagt Jahreshauptversammlung ab

Die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Piela-Bilanga am Freitag, 23. Oktober, fällt aus. Das teilt der Verein mit. Aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen habe sich Vorstand dazu entschlossen, die Versammlung abzusagen, so die Mitteilung. Es solle niemand gefährdet werden. Damit finde die nächste reguläre Mitgliederversammlung im April nächsten Jahres statt, wenn es die Situation zulasse. Der Geschäftsbericht in Form einer Präsentation, wie der Finanzbericht kann auf der Webseite des Vereins unter www.piela.de abgerufen werden. Ebenso steht dort auch der Rundbrief mit den Projekten und Aktionen des vergangenen Jahres zum Herunterladen bereit. Weiter gibt es dort alle Informationen zu den Projekten vor Ort in der Sahel-Zone. Aufgrund von Terroranschlägen im Norden und Osten des Landes gibt es fast eine Million Flüchtlinge, die vor der Gewalt innerhalb des Landes von Norden in das Landesinnere geflohen sind. Mehrere tausend Menschen sind auch bei ihren Verwandten in der Region von Piela und Bilanga gestrandet und stehen mit nichts da. Mit einem „Überlebens-Kit“ für eine Familie bestehend aus einem Sack Reis, einem Kanister mit fünf Liter Öl zum Kochen, einem Teller Salz, zwei Kunststoffmatten und Seifen im Wert von umgerechnet 70 Euro versucht der Förderverein zu helfen. Ein Betrag von 20 000 Euro wurde dafür aus der Kasse zur Verfügung gestellt. Spenden sind möglich auf das Konto: DE95 6545 0070 0000 6230 85.

Weitere Informationen und Bilder gibt es auf der Webseite des Vereins www.piela.de