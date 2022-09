Foaie Verde geben fulminantes Konzert in der Landesakademie Ochsenhausen

Was für ein schönes Geschenk der Landesakademie an die Musikfreunde in der Region: Bei freiem Eintritt hat die Band Foaie Verde am vergangenen Wochenende ein fulminantes Konzert im Bibliothekssaal gegeben. Programm und Preis waren außerordentlich attraktiv – die Besucher strömten, alle Plätze waren belegt.

Die vier Instrumentalisten und die Sängerin von Foaie Verde („grünes Blatt“) sind seit knapp zehn Jahren zusammen auf Tour. In ihren Arrangements verschmelzen sie rumänische und ungarische Folklore, osteuropäische Gypsy Musik und traditionelle Melodien zu einem Cocktail mit absolut aufputschender Wirkung. Wenn die vier Herren zu Beginn des Konzerts gesetzten Schritts auf ihre Bühnenplätze wandern, ahnt man noch nichts. Aber schon der erste Auftakt von Primás Sebastian Mare, aus Rumänien stammender Bandgründer, Frontmann und ein Geiger, der – so das Bonmot auf der Homepage – „schneller spielt als sein Schatten“, zündet ein Feuerwerk, das das Publikum bereits nach der ersten Nummer zum Jubel hinreißt und beim zweiten Titel zum Mitklatschen verführt.

Frontsängerin mit viel Charisma

Großen Anteil an dieser Sogwirkung hat die charismatische Frontsängerin Katalin Horvath, die seit ihrer Kindheit zwischen Deutschland und Ungarn pendelt. Sie singt gut, bewegt sich verführerisch und wickelt bei ihren Moderationen das Publikum mit viel Charme um den Finger. Mitsingen bei einem Romalied – kein Problem, alle sind dabei. Immer wieder streut Katalin schöne Geschichten ein. Etwa zu dem alten ungarischen Lied, das als Nachricht über eine glückliche Geburt über die Donau klingt. Oder über den „Apfelbrauch“, von dem eine albanische Nummer erzählt: Ein Mädchen wartet mit einem Apfel in der Hand auf ihren Geliebten. Nimmt und teilt er ihn, so heißt das „ja“.

Ebenso schnelle Finger wie Sebastian Mare auf der Violine, hat Vladimir Trenin auf seinem Bajan, einem russischen Knopfakkordeon. Aus Russland stammend bezieht er mit blau-gelben Kleidungsaccessoires politisch Stellung und erntet durch sein Spiel immer wieder Beifallsstürme – etwa im „Ghostdance“, oder mit einem großen Solo in einer Nummer, in der Violine und Sängerin pausieren.

Groove-Maschine Gitarrist und Bassist

Gitarrist Frank Wekenmann und Bassist Veit Hübner bilden das rhythmische Herz und den Puls der Band und geben zusammen eine perfekte „Groove-Machine“ ab. Von Wekenmann stammen außerdem viele der gespielten Arrangments, er sorgt auf seiner Gitarre zusätzlich immer wieder für die fetzige Percussion. Und während Veit mit einem Opa aus dem Sudetenland sich in die Reihe der aus Osteuropa stammenden Kollegen einreihen kann, ist Frank ein original Neckarschwabe aus Tübingen.

Zwei hervorstechende Eigenschaften bestimmten – wenn auch professionell fein dosiert und mit Crescendos und Decrescendos versehen – den Konzertabend vom ersten bis zum letzten Moment: Große Emotion und verblüffende Virtuosität. Was etwa Sebastian Mare da im Lauf des Abends zuverlässig abliefert an rasenden Skalen, Doppelgriffen, sul-ponticello-Passagen, künstlichen Flageoletts und Pizzicati mit der linken Hand ist schon bemerkenswert und zeigt: Er wie alle anderen Bandmitglieder sind top ausgebildet. Mare etwa studierte bei Oistrach-Schülern, absolvierte die Solistenklasse an der MHS Stuttgart und ist seit 2005 Mitglied des Staatsorchesters Stuttgart. Oder Veit Hübner: Studium in Stuttgart, Karlsruhe und New York, Gewinner des Jazzpreises Baden-Württemberg, Zusammenarbeit mit dem RSO Stuttgart und den Stuttgarter Philharmonikern.

Dem Publikum gefiels: Langer frenetischer Applaus, Blumen (wie geschmackvoll: Passend zum Kleid der Sängerin), zwei Zugaben. Erst mit einem gefühlvollen langsamen Walzer ließen sich die Besucher abkühlen und zufrieden auf den Heimweg schicken.