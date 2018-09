Floorball-Jugend startet in Saision

Die drei Trainingsgruppen der Floorball-Jugend des SV Ochsenhausen sind mit teilweise neuen Trainern in die aktuelle Saison gestartet. Mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr trainiert die U9 mit ihren neuen Trainern Franziskus Erb und Frank Heckelsmüller in der Kapfhalle.

Samstags finden zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr die beiden anderen Jugendtrainings statt. Ralf Molzahn betreut in der Halle Schlossbezirk (ABG) in diesem Jahr die U11.

Sven Sperlings U13-/U15-Training findet in der laufenden Saison in der Herrschaftsbrühlhalle statt. Die Jugendteams bereiten sich derzeit auf das Oxen-Cup-Herbstturnier vor, welches am 21. Oktober in Ochsenhausen stattfindet.

Wer selbst einmal Floorball spielen möchte, ist zum Schnuppern eingeladen.