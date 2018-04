Flohmarkt zugunsten von Kindern

Einen Flohmarkt der Aktion „Hoffnung für Kasachstan“ gibt es am kommenden Dienstag, 1. Mai, den ganzen Tag über in Ochsenhausen. Die Helfer bauen wie gewohnt vor und im Kuhstall beim Schlossbezirk auf. Für die Bewirtung sorgt das Team vom Café Schäfer. Die freiwilligen und ehrenamtlichen Unterstützer der Aktion „Hoffnung für Kasachstan“ können wieder eine breite Palette von Flohmarktartikeln anbieten. Mit dem Reinerlös dieser Veranstaltung sowie mit freiwilligen Spenden werden weitere humanitäre Hilfsgütertransporte nach Kasachstan finanziert. Ziel dieser und der bisherigen Aktionen ist die Unterstützung sozialer Projekte in diesen Gebieten. Dort werden Einrichtungen wie Waisenhäuser, Kinderheime und Altersheime unterstützt, die die soziale Not, vorwiegend von alten Leuten und Kindern, lindern sollen.