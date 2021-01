Flächennutzungsplan wird im Gemeinderat behandelt

Der Ochsenhauser Gemeinderat hält am Dienstag, 26. Januar, um 18.30 Uhr in der Kapfhalle seine nächste Sitzung ab. Themen sind unter anderem das Mitteilungsblatt der Stadt Ochsenhausen (Erlass eines Redaktionsstatuts), die dritte Änderung des Flächennutzungsplans Ochsenhausen 2025 (geplante Änderungen im Rahmen der Billigung des Entwurfs in Ochsenhausen und Reinstetten) und die Landtagswahl am 14. März. Besucher müssen sich bis Freitag, 22. Januar, 10 Uhr, bei der Stadtverwaltung schriftlich oder per E-Mail (merk@ochsenhausen.de) anmelden.