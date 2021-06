Fit in den Sommer mit den TTF Ochsenhausen

Der Sommer naht und die Möglichkeiten für die meisten Menschen, durch Sport fit und gesund durch die warme Jahreszeit zu kommen, sind coronabedingt weiterhin stark limitiert. Viele haben derzeit gesundheitliche Problem aufgrund mangelnder Bewegung. Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben sich gemeinsam mit ihrem Gesundheitspartner AOK etwas Kreatives einfallen lassen, dem entgegenzuwirken.

Unter dem Motto „Fit in den Sommer mit der AOK“ wird ab Mittwoch, 9. Juni, in fünf Einheiten eine Fitnessserie über YouTube ausgestrahlt werden mit Mikael Simon als Hauptakteur. Er ist Head of Fitness und Spezialist für Video-Analysen bei den TTF und am Liebherr Masters College. Der 37-jährige Franzose gilt als der Ochsenhauser Fitnessguru und arbeitet täglich mit Weltklassespielern wie Simon Gauzy und Hugo Calderano zusammen. Derzeit bereitet er gemeinsam mit den Ochsenhauser Trainerkollegen die Topstars auf die Olympischen Spiele in Tokio vor. Er wird die Übungen vorgeben, die für jedermann gedacht und ohne viel Aufwand einfach mitgemacht werden können. Wer Mikael Simon folgt, wird tatsächlich mit spielerischer Leichtigkeit fit durch den Sommer gehen.

Spaßfaktor kommt nicht zu kurz

45 bis 60 Minuten sind für jede Sitzung des kreativ gestalteten Fitnessprogramms veranschlagt. Die spielerische Komponente ist dabei von zentraler Bedeutung. Es geht nicht um Stress, Verbissenheit und die Jagd nach Rekorden, sondern um ein ausgewogenes Programm für die Allgemeinheit, keineswegs nur an Tischtennisspieler adressiert, bei dem auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen soll. Im Mittelpunkt vieler Übungen wird das Thema Rücken-Rumpf stehen, das vielen zurzeit Probleme bereitet.

„Es freut uns wirklich sehr, hier ein Highlight mit unserem Gesundheitspartner, der AOK, setzen zu können. In den Pandemie-Zeiten ist Fitness und Bewegung ja fast schon Mangelware geworden“, so TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Ich bin mir sicher, dass es den Teilnehmern mit so einem jungen und doch erfahrenen Fachmann wie Mika richtig Spaß bereiten wird und wünsche an dieser Stelle allen Beteiligten viel Erfolg bei der Umsetzung.“

Teilnehmer können Fragen stellen

Auch die AOK freut sich über das neue Angebot: „Wegen Corona konnte flächendeckend kein organisierter Sport betrieben werden. Deshalb finde ich es toll, dass hier wieder die Möglichkeit geboten wird, aktiv zu werden“, sagt Armin Steigmiller, Leiter des Ochsenhauser AOK-Kundencenters.

Über den YouTube-Kanal „BeDifferenTT“ kann Mikael Simon eine unbegrenzte Teilnehmerzahl erreichen. Am Ende der Sessions können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den YouTube-Chat auch Fragen an ihn stellen. Somit können sie aktiv am Geschehen partizipieren und sich auch selbst einbringen.

Die TTF werden zudem gemeinsam mit der AOK unter allen Teilnehmenden ein Gewinnspiel mit Sachpreisen veranstalten.