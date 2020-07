Firmen veranstalten Onlinenachmittag zu Ausbildungs- und Studienangeboten

Die drei Ochsenhauser Unternehmen Wölfle, Südpack Verpackungen und Liebherr-Hausgeräte veranstalten gemeinsam den Onlinenachmittag „Snap your Job“, an dem sich junge Menschen über ihre zukünftigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren können. Damit interessierte Schüler, Eltern sowie Lehrer trotz der Corona-Pandemie alles über die Ausbildungs- und Studienangebote erfahren und erste Einblicke in die jeweilige Firma erhalten, bieten die drei Unternehmen digitale Events an. Dafür wurde der Onlinenachmittag „Snap your Job – Deine Zukunft. Deine Story“ ins Leben gerufen. Am Mittwoch, 22. Juli, von 13 Uhr bis 17 Uhr stellen die Firmen in verschiedenen Events das komplette Ausbildungsangebot sowie die Firmen selbst vor. Pro Event werden Auszubildende, Studierende sowie Ausbilder aus den Unternehmen in Form eines Round Table-Gesprächs aus dem Nähkästchen plaudern und ihre Berufe und die Firmen selbst präsentieren. Für Fragen stehen sie den Interessierten über die Chatfunktion der Onlineplattform zur Verfügung. Über die gleichnamige Website ist das Programm, sowie die Startzeiten der einzelnen Events einsehbar. Mit Klicken auf das entsprechende Event können die Interessierten von zu Hause über Smartphone oder PC daran teilnehmen. Ebenfalls auf der Website gibt es eine Anleitung für Zoom, die für die Teilnahme wichtig ist.

Zu den digitalen Events geht es online über www.snapyourjob.de