Firma Wölfle ehrt 18 langjährige Mitarbeiter

Die Firma Wölfle aus Ochsenhausen hat 18 Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Als Urgestein der ersten Stunde wurde Paul Ries für 40 Jahre Schaffenskraft und Einsatz gedankt.

Für den Einsatz für fast ein ganzes Arbeitsleben wurden Christiane Christ, Stefan Maier, Sigmund Seeberger und Uwe Winghart für 30 Jahre bei Wölfle ausgezeichnet. Mit 25 Jahren Unternehmensloyalität galt der Dank Evelin Lebetz, Hans Mast und Karl-Heinz Schäffler. Für zehn Jahre Treue wurden Ahmed Zado, Arne Tiedemann, Felix Schraivogel, Ivica Rupcic, Michael Huber, Peter Geigle, Sandro Klawitter, Sonja Bühler und Thomas Meschkowski gewürdigt. Geschäftsführer Thomas Wölfle selbst wurde durch seine Mitarbeiter überrascht und ebenfalls für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt. Thomas Wölfle dankte in seiner Ansprache den Jubilaren für ihre Treue. Eine solche Vielzahl an Jubilaren sei ein Zeichen für eine tolle Zusammenarbeit, ein kollegiales Miteinander und gutes Betriebsklima. Für insgesamt 335 Jahre Betriebstreue wurden den Jubilaren Geschenkgutscheine und Geschenkkörbe überreicht.

Bei der anschließenden Betriebsversammlung ließ Thomas Wölfle das vergangene Geschäftsjahr Revue passieren und gab einen Ausblick auf 2019. Die Anstrengungen der vergangenen Jahre seien in allen Bereichen unverkennbar und prägten maßgeblich den Erfolg der gesamten Firmengruppe. Mit einem Umsatzzuwachs von circa 25 Prozent verbuchte die Firmengruppe einen noch nie dagewesenen Rekordumsatz in Folge, heißt es in einer Mitteilung. Komplementär habe auch die Investitionsbereitschaft des Familienunternehmens mit knapp sechs Millionen Euro in die Firmengruppe auf Rekordniveau gelegen. Für die mittlerweile 580 Mitarbeiter an vier Standorten im In- und Ausland warten 2019 weiterhin spannende Aufgaben und Herausforderungen, teilt Wölfle abschließend mit.