Firma Utz erweitert Logistikzentrum in Ochsenhausen

Die Firma Utz Lebensmittel Großhandel erweitert im kommenden Jahr ihr Logistikzentrum im Gewerbegebiet Längenmoos in Ochsenhausen. Firmenchef Rainer Utz spricht von einem „echten Meilenstein“. Immerhin wird die Nutzfläche deutlich vergrößert – um 2500 Quadratmeter auf dann insgesamt 10 000 Quadratmeter. Das Ochsenhauser Familienunternehmen investiert dafür nach eigenen Angaben 2,5 Millionen Euro.

2005 war die Firma Utz von der Jägerstraße ins Gewerbegebiet gezogen. 2010 wurde das Logistikzentrum durch die Leerguthalle erweitert. Neun Jahre später folgt nun der nächste wichtige Schritt, verbunden mit einem weiteren Bekenntnis zum Standort Ochsenhausen, mit dem das Unternehmen seit der Gründung im Jahr 1914 verbunden ist. „Die vergangenen zehn, 15 Jahre haben wir uns sehr gut entwickelt“, sagt Rainer Utz, deutliche Umsatzsprünge seien gemacht worden. In unterschiedlichen Bereichen habe das Großhandelsunternehmen Zuwächse verzeichnen können. Exemplarisch nennt Utz den Bereich Tabakwaren. In zehn Jahren habe hier der Umsatz fast verdreifacht werden können.

Die ersten Entwürfe für eine Erweiterung am Standort im Gewerbegebiet Längenmoos hat der Firmenchef deshalb schon seit zwei Jahren in der Schublade, die konkrete Planung läuft seit etwa einem Jahr. Zusätzliche Lagerfläche werde dringend benötigt, Abläufe sollen effizienter gemacht werden. Neben dem Trockensortimentslager werden sowohl das Tiefkühlkost- als auch das Frischelager vergrößert.

Im neu geplanten Tabaklager wird laut Rainer Utz deutlich mehr Kommissionier- und Lagerfläche zur Verfügung stehen. Auch mit dem Hintergedanken, dass die Anforderungen der neuen EU-Richtlinie „TPD2“ erfüllt werden müssen. Ab Mai 2019 müssen alle Warenströme von Tabakerzeugnissen rückverfolgbar sein. „Das erschwert bei uns natürlich die logistische Abwicklung“, sagt Rainer Utz.

Darüber hinaus wird die Zahl der Warenausgangstore um weitere neun erhöht. „Derzeit sind unsere Tore zum Teil doppelt belegt, was zur Folge hat, dass wir nicht mehr so früh vom Hof kommen wie gewünscht“, sagt Rainer Utz. Gerade in Ballungsgebieten müsse man vor 6 Uhr morgens vor Ort sein, bevor der Berufsverkehr einsetze. In diesem Jahr seien bereits zwei neue Lastwagen angeschafft worden, 2019 folgen weitere zwei. 16 Lastwagen stehen dann zur Verfügung.

Größeres Liefergebiet

Diese sind in einem Liefergebiet unterwegs, das heute laut Rainer Utz „deutlich größer“ ist als noch 2004, als der Umzug ins Gewerbegebiet erfolgte. So wird in Baden-Württemberg im Süden der Bodenseeraum angefahren, im Westen dehnt sich das Gebiet bis zur A5 und im Norden über den Großraum Stuttgart bis nach Aalen aus. In Bayern sind die Utz-Lastwagen über Nördlingen, Donauwörth, München und Garmisch-Partenkirchen bis in das bayerische Voralpenland und das österreichische Kleinwalstertal unterwegs. „Und zunehmend auch im Bereich Schwarzwald“, so Rainer Utz.

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich unterdessen weiter erhöht, mittlerweile hat Utz 106 Angestellte. Für die Zukunft plant Rainer Utz weiteres Wachstum. Wenn das Unternehmen seine Ziele erreiche, werde es auch weiteren Personalbedarf geben. 2019 rückt nun aber zunächst mal die Erweiterung des Logistikzentrum in den Fokus. Und der Geschäftsführer ist überzeugt: „Für die nächsten Jahre sind wir dann sehr gut aufgestellt.“