Filmabend mit Gespräch

Das Bildungswerk Ochsenhausen e.V., die Seelsorgeeinheit St. Bendikt und der Förderverein Piéla Bilanga zeigen am Mittwoch, 18. Mai, im Katholischen Gemeindehaus den Dokumentarfilm von Lilith Kugler „La Maladie du Démon - Die Krankheit der Dämonen“. Der Film beleuchtet die Lage von psychisch kranken Menschen in Burkina Faso. Dort gibt es in der traditionellen Gesellschaft keinen Platz für Menschen mit psychischen Krankheiten und Epilepsie. Dämonen werden als Grund der Erkrankungen gesehen, vor deren Ansteckung sich viele Menschen fürchten. Betroffene leben am Rande der Dörfer, in Gebetszentren oder irren unbeachtet umher, oftmals sind sie angekettet oder werden geschlagen. Pfarrer Guitanga und Krankenpfleger Tindano engagieren sich im Rahmen ihrer bescheidenen Möglichkeiten mutig entgegen dem Glauben einer ganzen Gesellschaft für medizinische Behandlung, Freiheit und Menschenwürde. Filmstart ist um 19 Uhr. Sowohl die Regisseurin als auch Dr. Hans-Otto Dumke, Psychiater und ehemaliger Ärztlicher Direktor des Zentrums für Psychiatrie in Bad Schussenried, sind anwesend. Beide erzählen über ihre Erfahrungen aus Burkina Faso und wollen im Anschluss an den Film mit den Zuschauern ins Gespräch kommen. Voraussichtliches Ende der Veranstaltung ist um 21.15 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro.