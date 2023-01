Figurentheater nach Astrid Lindgren beim Themenfrühstück

In eine geheimnisvolle Winterwelt entführt Angelika Jedelhauser vom Theater Unterwegs die Teilnehmer beim nächsten Ochsenhauser Themenfrühstück: Sie zeigt ein Figurentheaterstück nach Astrid Lindgren. Das Ochsenhauser Themenfrühstück findet am 11. Januar um 9 Uhr im Katholischen Gemeindehaus St. Georg, Jahnstraße 3 un Ochsenhausen, zu einem Gesamtpreis von sechs Euro statt. Als besonderes Angebot gibt es zusätzlich eine Sondervorstellung für Familien um 14.30 Uhr, hier kostet der Eintritt für Erwachsene sechs Euro und für Kinder zwei Euro.

In dem Stück große und kleine Spurensucher ab vier Jahren geht es um Tomte Tummetott. Nacht für Nacht kommt er hervor und wacht über Menschen und Tiere. Niemand hat ihn je gesehen, aber alle wissen, dass er da wohnt, in einem Winkel auf dem Heuboden. Schon immer. Angelika Jedelhauser aus Bad Waldsee studierte Figurentheater an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stuttgart. Nach einigen Lehr- und Wanderjahren an städtischen Puppentheatern gründete sie 2002 in Berlin das Figurentheater Unterwegs. Seit 2011 lebt und arbeitet sie in Oberschwaben. 2017 war sie mit dem Stück „Snegurotschka“ beim Themnfrühstück zu Gast.

Weitere Informationen bei Sibylle Kösler (Telefon 07352/4050), M. Ruf-Bauer (Telefon 07352/689) oder C. Zimmermann (Telefon 07352/8662).