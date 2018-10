Figel tritt als Trainer beim SV Ochsenhausen II zurück

Erol Figel ist nicht mehr Trainer des SV Ochsenhausen II. Seinen Rücktritt teilte er dem Verein am Dienstag mit. Wer sein Nachfolger beim Drittletzten (12 Spiele/7 Punkte/12:31 Tore) der Fußball-Kreisliga A I wird, ist noch offen.

„Ich habe nicht mehr das Gefühle gehabt, die Mannschaft zu erreichen. Das zeigt auch die Tabellensituation“, begründet Figel, der seit Sommer vergangenen Jahres für den SVO II als Trainer tätig war, seinen Rückzug, und fügt hinzu: „Wir haben eigentlich immer gut mitgespielt, auch gegen die stärkeren Teams der Liga. Der jungen Truppe hat es aber zu oft an Glück im Abschluss gefehlt.“ Im Training sei es gut gelaufen. Die Mannschaft habe gut mitgezogen, im Schnitt seien immer 13 Spieler da gewesen. „Im Spiel haben die Spieler die Trainingsleistung aber leider zu selten umsetzen können. Woran das lag, weiß ich auch nicht“, so Figel. Er hofft, dass jetzt durch seinen Rücktritt ein Ruck durch die Mannschaft geht und dass diese den Klassenerhalt schafft. „Das wünsche ich der Mannschaft jedenfalls. Wir sind im Guten auseinandergegangen“, betont der 43-Jährige, der nun erst einmal bis zur Winterpause pausieren will. „Und dann sieht man weiter.“

Beim SV Ochsenhausen bedauert man Figels Rückzug. „Die Ergebnisse haben in letzter Zeit zwar nicht gepasst. Wir hätten aber trotzdem gerne mit Erol weitergemacht“, sagt SVO-Abteilungsleiter Albrecht Biechele. „Wir verlieren mit ihm einen sehr guten Trainer. Er hat sich für den SVO, seinen Heimatverein, mehr als engagiert, auch über den sportlichen Bereich hinaus.“

In dieser Woche werde die zweite Mannschaft nun mit der „Ersten“ trainieren. „Am Sonntag in Erolzheim werden dann wohl Patrick Maucher und Spielleiter Tobias Klohnert die Mannschaft betreuen“, so Biechele. „Darüber hinaus versuchen wir, schnellstmöglich einen neuen Trainer präsentieren zu können. Die Suche läuft.“