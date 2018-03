Feuerwehrleute rücken über 100 mal aus

Bürgermeister Andreas Denzel überreichte fünf Kameraden ihre Beförderungsurkunden. Tim Binanzer wurde zum Feuerwehrmann, Steffen Grimm sowie Markus Wild zum Hauptfeuerwehrmann, Patrick Kutter zum Löschmeister und Matthias Hollweck zum Oberlöschmeister ernannt. Außerdem verlieh Denzel sechs Kameraden das Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst: Manfred Betz, Martin Klotz, Holger Kußmann, Gebhard Mayer, Armin Schick und Helmut Unsöld. Für besondere Verdienste in der Jugendausbildung verlieh Kreisjugendleiter Thomas Zielmann die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr in Silber an Tobias Gaum und in Gold an Jens Freitag. Die Ehrenspange des Kreisfeuerwehrverbands Biberach in Gold erhielt Theodor Kösler aus der Hand des Verbandsvorsitzenden Berthold Rieger.