Feuerwehr Ochsenhausen zieht in neues Gerätehaus

Gut zwei Jahre nach dem Spatenstich hat die Feuerwehr Ochsenhausen am Wochenende das neue Feuerwehrgerätehaus an der Kreisstraße in Richtung Eichen bezogen. Die offizielle Schlüsselübergabe wird im kleinen Rahmen am kommenden Freitag stattfinden. Der Öffentlichkeit soll das neue Feuerwehrhaus im kommenden Jahr am 13. Juni bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt werden.

Bereits seit einigen Monaten wurden die neuen Räumlichkeiten im neuen Feuerwehrhaus vorbereitet. So wurden allerlei Dinge, die nicht unmittelbar bei einem Einsatz benötigt werden, frühzeitig dorthin gebracht. So mussten zum Beispiel Bekleidung, Funkgeräte oder Werkzeuge aufgeräumt und Computer programmiert werden. Auch der Jugendraum, ein Lehrsaal und ein Übungsraum für den Spielmannszug mussten eingerichtet werden. Die Abläufe und Regeln innerhalb des neuen Gebäudes wurden über mehrere Wochen hinweg in Kleinstgruppen vor Ort besprochen. Da die derzeit herrschende Pandemie-Situation auch vor einer Freiwilligen Feuerwehr keinen Halt macht, geschah bereits dies alles unter besonderen Bedingungen.

Umzug in kleinen Gruppen

Am Tag des Umzugs zeitgleich mit allen Feuerwehrleuten und allen Einsatzfahrzeugen umzuziehen war nicht zu realisieren. Nachdem bereits einige Tage zuvor die Jugendfeuerwehr ihre Ausrüstung und Bekleidung vom alten ins neue Gerätehaus gebracht hatte, zog die Einsatzabteilung am vergangenen Samstag nach. Über den Tag verteilt kamen mehrere kleinere Gruppen zum ehemaligen Feuerwehrhaus, holten dort ihre Einsatzkleidung und brachten sie an den neuen Standort. Auch die Einsatzfahrzeuge wurden am Vormittag in die neue Fahrzeughalle gestellt.

Am Nachmittag konnten Kommandant Torsten Koch und Bauausschuss-Leiter Martin Klotz über Funk „Florian Ochsenhausen am neuen Gerätehaus vollständig einsatzbereit“ melden.