Feuerwehr-Duathlon in Ochsenhausen

Die Freiwillige Feuerwehr Ochsenhausen war am vergangenen Samstag, 2. Juli, Gastgeber für den Achten Feuerwehr-Duathlon des Kreisfeuerlöschverbandes Biberach. Für die rund 160 Teilnehmer hatten die Ochsenhauser Feuerwehrkameraden Strecken rund um ihr neues Gerätehaus ausgesucht. Dabei wurden die Gäste auf eine 20,8 Kilometer lange Tour mit dem Fahrrad und eine 4,4 Kilometer lange Strecke zum Laufen geschickt. Wer erst ins Training einsteigen wollte, durfte sich an einer Nordic Walking Route versuchen, die in 6,8 Kilometern durch das Laubach- und Rottumtal führte.

Der Duathlon unter dem Motto „Fit for Fire Fighting" sollte einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Floriansjünger „Fit zum Dienst am Nächsten" bleiben. Bewusst wurde nicht die Zeit gestoppt, sondern es waren Preise für die jüngste und die älteste Gruppe sowie für die drei größten Gruppen und für die Gruppe mit der weitesten Anfahrt ausgelobt worden. Im Startpreis inbegriffen war auch ein T-Shirt, das ebenso an die Teilnahme erinnert wird wie die persönlichen Urkunden.

Kommandant Torsten Koch und sein Stellvertreter Manfred Betz konnten die Feuerwehr aus Rot an der Rot als diejenige mit den meisten Teilnehmern auszeichnen. Gefolgt wurde sie von den Kameraden der Abteilung Reinstetten. Eine doppelte Auszeichnung hätte die Altersabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ochsenhausen verdient: „Unsere Altersabteilung ist die drittgrößte Gruppe und zugleich die Gruppe mit dem höchsten Altersdurchschnitt," lobten die Kommandanten die Feuerwehrsenioren. Die jüngste Gruppe dagegen kam von der Feuerwehr Biberach. Und die Langenenslinger Wehr hatte mit 52 Kilometern die längste Anreise. Alle Gruppen durften als Auszeichnung neben ihren Urkunden einen mit Verpflegung gefüllten Fahrradkorb mit nach Hause nehmen.