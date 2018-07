Festjahr: Neidhöfer lässt auch rocken

Mit einem besonderen Programm feiert die Ochsenhauser Jugendmusikschule ihren 40. Geburtstag. Hierzu gibt es am 10. April ein großes Jubiläumskonzert mit allen Orchestern im Bräuhaussaal sowie ein besonderer Tag der offenen Tür am 7. Mai, angelegt als Familienfest. Vorgelagert ist am Freitag, 6. Mai, ein dreistündiger Rockkkonzertabend zum 40.: Die Schranne rockt, mit mehreren Ensembles.

Gestartet wurde gestern Abend mit der ersten Besonderheit, einem Instrumentenbaukurs für Erwachsene, einer Idee von Neidhöfers Stellvertreterin Suanne Feiix-Tress und der Lehrkraft Angela Falk. Musikschulleiter Wolfgang Neidhöfer freute sich über die recht gute Anmeldungszahl und er ist sich sicher, dass nicht nur an diesem Abend für die musikalische Früherziehung getrommelt wird. Neben dem regulären Jahresprogramm wird es im April und Mai besondere Programmpunkte geben: Auf ein Blockflöten- und Gitarrenrezital am 8. April im Fruchtkasten folgt zwei Tage später ein großes Jubiläumskonzert im Bräuhaussaal mit allen großen Orchestern der Jugendmusikschule. Haus ist im Mai voller Musik

Und einen Monat später rockt Freitagabend die Schranne - mit einem dreistündigen Konzert verschiedener Ensembles von Dozent Stefan Eggers. Anderntags folgt ein besonderer Tag der offenen Tür mit großem Empfang und, so Wolfgang Neidhöfer weiter, einem Haus voller Musik. Das Festjahr endet mit dem sechsten Förderpreis-Wettbewerb am 19. November in der Schranne plus Preisträgerkonzert einen Abend später im Bibliothekssaal.

Sparen, wo es möglich ist

Neben der Kernaufgabe, dem musikalischen Nachwuchs Zugang zum aktiven Musizieren zu verschaffen, Begabungen zu erkennen und zu fördern, setzt die Einrichtung auch auf Kooperationen, etwa mit den Kindergärten, der Grundschule, der Rottumtalschule, der Realschule, der Stadtkapelle und dem Jugendblasorchester Ochsenhausen/Ummendorf. Angesprochen auf den Abmangel im Jahresetat, dessen Überschreitung FW-Sprecher Manfred Kallfass in seiner Haushaltsrede monierte, teilt Wolfgang Neidhöfer mit, dass er glaube, dass Vorjahresniveau halten zu können.

Wo immer es möglich ist, habe man die Tariferhöhungen durch Gruppenunterricht versucht aufzufangen. Aber die Sache habe auch eine Kehrseite: Gibt es weniger Unterrichtsstunden, geht die Landesförderung zurück. Was den Etatentwurf betrifft, müsse von den eingereichten Zahlen noch die Kooperationen ausgegliedert werden, weil sie den Schulen zugerechnet werden.

Doch eines fügt Neidhöfer mit Dankbarkeit hinzu: „Der Betrieb mit rund 500 Jugendlichen und 22 Lehrkräften wird wesentlich erleichtert durch das hohe Engagement des Förderkreises, der Instrumente ankauft, Freizeiten unterstützt und damit den Etat ganz wesentlich entlastet."