Fernduell um Platz zwei

Nach den beiden Topturnieren und dem Olympia-Qualifikationsturnier am Persischen Golf ist am Wochenende wieder Bundesligatischtennis angesagt. Der 22. und letzte Spieltag der regulären Punktrunde steht nach der vierwöchigen Ligapause auf dem Programm und die TTF Liebherr Ochsenhausen, die zuletzt fünfmal in Folge gewonnen haben, wollen sich auch zum Ende keine Blöße geben und mit einem weiteren Erfolgserlebnis im Rücken in die Play-offs gehen. Die TTF gastieren beim TTC Schwalbe Bergneustadt (Sonntag, 15 Uhr).

Eine Prestigefrage

Die Ochsenhauser werden die Runde als Zweiter oder Dritter abschließen, gleiches gilt für den 1. FC Saarbrücken, sodass sich die beiden Meisterschaftsfinalisten der Vorsaison definitiv in den Pay-off-Halbfinals gegenüberstehen werden. Eine reizvolle und schwierige Aufgabe zugleich. Beide weisen aktuell 30:12 Punkte auf, jedoch ist das Spielverhältnis der Saarländer deutlich besser. Das bedeutet, dass die TTF auf dem gegenwärtigen dritten Platz bleiben werden, wenn beide Teams im Gleichklang ihre letzte Partie gewinnen oder verlieren sollten. Allerdings hat Saarbrücken mit dem Heimspiel gegen Ligaprimus Düsseldorf die schwierigere Aufgabe vor der Brust. Um noch Zweiter zu werden, müssten der FCS verlieren und die TTF in Bergneustadt gewinnen. Platz zwei wäre zum einen eine Prestigefrage, würde aber auch bedeuten, dass man im Halbfinale Heimrecht im Fall eines dritten, entscheidenden Spiels bei 1:1-Gleichstand hätte.

Für Bergneustadt, gegenwärtig Tabellenneunter mit 22:20 Punkten, geht es nicht mehr um die Play-offs. Grünwettersbach und Neu-Ulm, momentan auf den Plätzen vier und fünf, sind für die Schwalben nicht mehr erreichbar. Allerdings könnte man sich im Fall eines Erfolgs noch um einige Plätze verbessern, da man mit drei weiteren Teams punktgleich ist, die alle nur aufgrund des besseren Spielverhältnisses weiter oben stehen. Der Gegner, der durch eine schwache Rückserie mit nur drei Siegen seine Play-off-Chance einbüßte, wird die Partie folglich wohl nicht als lockere Pflichtübung nehmen und nochmals Gas geben.

Eine gute, erfahrene Truppe

Der 26-jährige deutsche Nationalspieler Benedikt Duda (Weltrangliste/WRL: Platz 40) führt das um ihn herum gebaute Team an. Seine Bundesliga-Bilanz (TTBL) lautet 19:14. Die Nummer zwei ist der 29-jährige spanische Linkshänder Alvaro Robles (WRL: 63/TTBL: 11:10), der viele Jahre der Ochsenhauser Trainingsgruppe angehörte. Ex-TTF-Spieler Stefan Fegerl (WRL: 87) ist die Nummer drei. Der 32-jährige Österreicher konnte keine berauschende Bilanz erspielen (4:11). Allerdings spielt er zusammen mit Robles ein gutes Doppel (4:2). An Position vier schließlich ist der 30-jährige Ecuadorianer Alberto Mino gemeldet (WRL: 77/TTBL: 1:5). Es ist insgesamt eine gute, erfahrene Truppe, gegen die es nicht einfach werden dürfte.

Bei den TTF bleibt abzuwarten, in welcher Verfassung Hugo Calderano, Simon Gauzy und Samuel Kulczycki nach ihren internationalen Einsätzen in Doha sind. Das Hinrundenspiel im Dezember vergangenen Jahres in Ochsenhausen ging glatt mit 3:0 an die TTF, die nur einen Satzgewinn des Gegners zuließen. Simon Gauzy, Hugo Calderano und der später schwächelnde Kanak Jha trugen sich in die Siegerliste ein – Jha übrigens mit einem glatten 3:0 über Bergneustadts Topmann Duda. „Wir möchten das Spiel gegen Bergneustadt keinesfalls abschenken, denn für uns geht es zumindest noch um das Heimrecht für ein eventuell stattfindendes drittes Spiel in den Play-offs gegen Saarbrücken“, erklärt TTF-Cheftrainer Fu Yong.