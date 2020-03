Felix Hierlemann ist Funkenkönig

In Ochsenhausen ist am Wochenende wie in zahlreichen anderen Orten der Region ein Funkenfeuer abgebrannt worden. Die Ochsenhauser Jugendfeuerwehr hatte den Funken in diesem Jahr erstmals am neuen Funkenplatz neben der Fürstenalle Richtung Rottum aufgebaut.

Mehr als 600 Besucher waren gekommen. Bei Einbruch der Dunkelheit durften die Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit ihren Fackeln den Funken entzünden. Zuvor wurde Felix Hierlemann von Kommandant Torsten Koch zum Funkenkönig ernannt. Der Hattenburger hatte sich in diesem Jahr besonders für den Funken eingebracht. Er bekam von Jugendgruppenleiter Marcel Stricker die Funkenkette überreicht. Noch bevor die anfangs starken Rauchwolken verzogen waren, stand bereits die Hexe in Flammen. Erst sehr viel später brach die Funkenstange ab und fiel zu Boden. Mit Blick auf dieTradition war das ein gutes Zeichen fürs laufende Jahr. Gegen später zog ein starker Sturm mit Graupelschauern auf und beendete schlagartig die Veranstaltung. Die meisten Zuschauer waren aber rechtzeitig vorher auf den Nachhauseweg aufgebrochen.