Felix Bonelli schnürt Viererpack

Der SV Ochsenhausen hat mit einer 2:4 (1:3)-Heimniederlage im Derby gegen den FV Bad Schussenried seine Negativserie in der Fußball-Landesliga fortgesetzt. Die 150 Zuschauer sahen aggressive Gäste und eine Heimmannschaft die über weite Strecken nicht griffig genug war. Durch den Sieg klettert der FVS in der Tabelle vier Plätze nach oben und steht nun mit 24 Zählern auf dem siebten Rang. Die Ochsenhauser hingegen verharren weiterhin mit 18 Zählern auf dem 14. Tabellenplatz und sind somit abstiegsgefährdet.

Die Gäste aus Schussenried starteten deutlich besser in die Partie als der SVO. Schon in der dritten Minute stand es 0:1. Nach einer Hereingabe von der linken Seite kam FVS-Stürmer Felix Bonelli an den Ball und setzte sich stark gegen die Ochsenhauser Verteidiger durch. Bei seinem Schuss aus 15 Metern musste SVO-Keeper Jan Besenfelder das erste Mal hinter sich fassen. Die Schussenrieder führten die Zweikämpfe in der Anfangsphase sehr bissig und bedrängten die Ochsenhauser Abwehr schon früh. So kam es dazu, dass Felix Bonelli in der zehnten Minute, nach einer Kombination durch das Mittelfeld, wieder zwölf Meter vor dem Ochsenhauser Tor stand und eiskalt einlochte – 0:2.

FVS-Abwehr steht sehr stabil

Nach dieser Sturm-und-Drang-Phase der Gäste fing sich der SVO etwas und kam langsam ins Spiel. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld kam Ochsenhausens Cronos Pfluger im Strafraum der Schussenrieder an den Ball und ließ die FVS-Verteidiger hinter sich. Sein Abschluss aus kurzer Distanz war unhaltbar für Schussenrieds Keeper Florian Harsch – 1:2 (28.). In der restlichen ersten Halbzeit gelang es dem SVO jedoch nur noch selten, sich zwingende Tormöglichkeit herauszuspielen, da die FVS-Abwehr insgesamt sehr stabil stand. Die Schussenrieder hingegen schafften es den Druck auf die Hintermannschaft des SVO aufrechtzuerhalten. Nachdem die Ochsenhauser eine Tormöglichkeit vergeben hatten, kam wiederum Felix Bonelli an der Mittellinie an den Ball und nahm Tempo auf. Bei seinem Lauf über das halbe Spielfeld konnte ihn keiner der SVO-Verteidiger stoppen und so schob er das Leder aus kurzer Distanz zum 1:3 über die Linie (37.). Mit diesem Zwischenstand ging es für beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte zogen sich die Schussenrieder zurück und verteidigten kompakt. Der SVO versuchte dies auszunutzen, schaffte es aber zunächst nicht, sich zwingende Chancen herauszuspielen. Die erste Tormöglichkeit verbuchte somit der FVS für sich, als Jan Dehmel einen Freistoß aus 22 Metern an die Latte hämmerte (65.). Der FVS-Toptorjäger Felix Bonelli schlug dann in der 69. Minute zum vierten Mal zu. Nach einem Distanzschuss, der von SVO-Keeper Besenfelder pariert wurde, stand Bonelli bereit und verwandelte den Abpraller. Die Partie war jetzt endgültig entschieden, daran änderte auch der 2:4-Anschlusstreffer durch Ochsenhausens Matthias Hatzing, der nach einer Hereingabe von der linken Seite aus 15 Metern einnetzte (80.), nichts mehr. In der Schlussphase warf der SVO zwar nochmal alles in die Waagschale, konnte seine Chancen aber nicht nutzen, und es blieb beim Endstand von 2:4.

Enttäuschte Gesichter

Markus Stocker, der neue Trainer des FV Bad Schussenried, gab sich nach dem Sieg erfreut: „Das ist ein super Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten, wir sind sehr zufrieden.“ Im Ochsenhauser Lager stieß man hingegen auf enttäuschte Gesichter. „Der Gegner war uns immer einen Schritt voraus und einfach gieriger. Außerdem haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, sagte Albrecht Biechele, Abteilungsleiter des SVO.