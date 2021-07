Fast die Hälfte der Abiturienten hat die Eins vor dem Komma

Dass die feierliche Zeugnis-und Preisverleihung am Ende eines mehr als einjährigen Coronamarathons dann doch noch so festlich und ungestört über die Bühne gehen konnte, war lange Zeit ungewiss. Schulleiterin Elke Ray machte in ihrer Ansprache demnach auch keinen Hehl aus ihrer Erleichterung und Begeisterung: „ Wow! Ist das ein schöner Anblick!“, sagte sie gleich zu Beginn. Unter freiem Himmel nutzten Schüler, Eltern und Lehrer die seltene Gelegenheit, die ihnen ein allzu verregneter Sommer bot, um nochmals richtig zu feiern.

Und zum Feiern gab es wirklich einen Grund. „Unseren Abiturschnitt von selten erreichten 2,0, wobei 42 Mal die Eins vor dem Komma steht und 21 Schülerinnen und Schüler mit 1,5 und besser abgeschnitten haben, ist der beste Beweis dafür, dass auch in Coronazeit die unterrichtliche Herausforderung hervorragend gemeistert wurde“, freute sich Schulleiterin Ray. „Ihr habt Großartiges geleistet“, lobte Ray die 84 Abiturienten.

Dabei ermunterte sie die jungen Erwachsenen dazu, die nächsten Kapitel ihres Lebensbuches weiter zu schreiben. Die Schulzeit sei nur ein Abschnitt gewesen, viele freie Seiten würden noch folgen. Ray erinnerte auch an die Herausforderungen der Zukunft mit Entwicklungen in Wissenschaft und Technik sowie Problemen in Form von Klimawandel oder Fanatismus: „Ihr seid selbstständige Persönlichkeiten geworden, die in der Lage sind, Probleme zu lösen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und kritisch zu reflektieren“. Ray bedankte sich beim Kollegium für das große Engagement gerade auch unter den widrigen Bedingungen der vergangenen Monate und betonte, dass der Einfluss und die Unterstützung des Elternhauses einen zentralen Anteil am Abitur der Kinder hätten.

Die Abiturientinnen und Abiturienten verliehen der Feier eine ganz individuelle und persönliche Note. Musikalisch umrahmt von Soloeinlagen Joshua Becks und dem gemeinsamen Abilied der gesamten Stufe entstand eine Stimmung, die bei so manchem Tränen der Rührung hinterließ. Bürgermeister Andreas Denzel und die Scheffelpreisträgerin Alina Zukic würdigten in ihren Ansprachen ebenso den Augenblick wie die Schülersprecher Bastian Ott, wiederum im Tandem mit Alina Zukic. Die Schüler übergaben ihren Kurslehrern Rosen als Zeichen ihres Dankes und der Anerkennung für das Engagement der Pädagogen.

Die Feier war auch eine Feier der Symbole. Dass junge Absolventinnen und Absolventen ihre Wünsche mit einem Luftballon in den Himmel schicken, gehört schon zur guten Tradition. Ein weiteres Bild kam diesmal hinzu: Im Namen der ganzen Stufe überreichte Jule Wiest der Schule ein Denkmal. Darunter vergraben ist eine Zeitkapsel: Der Physikleistungskurs von Tobias Beck sammelte Dinge, die den Jugendlichen in den vergangenen zwei Jahren wichtig waren. In 20 Jahren, so der Plan, soll sie ausgegraben werden. Das Denkmal selbst ist eine Brücke voller „Liebesschlösser“ – vielleicht eine besondere Hommage an eine ganz besondere Zeit und ganz sicher ein kleiner Hinweis auf den Wunsch, den auch Elke Ray in ihrer Rede äußerte: „Keep in touch“ – Bleibt in Verbindung.

Einen Preis haben erhalten: Juliane Pistel (1,0), Patricia Besler (1,0), Bastian Ott (1,0), Sophia Wallisch (1,0), Max Hörmann, Alina Zukic, Farina, Wallisch, Maya Iven, Patricia Egger, Simon Kienle, Jule Wiest, Pascal Fakler, Ines Huchler, Mira Miller, Pia Kling, Jana Bühler, Viktoria König, David Wiest, Lea Sailer, Lisa-Marie Schwob, Alina Fischer.

Sachpreise haben erhalten: Simon Kienle, Juliane Pistel (Mathematik), Simon Kienle (Ferry-Porsche-Preis), Pascal Fakler, Simon Kienle (Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Farina Wallisch (Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Patricia Besler (Chemie), Juliane Pistel (Biologie), Alina Zukic (Scheffelpreis in Deutsch), Alina Zukic, Sophia Wallisch (Englisch), Zoe Baur Rodriguez (Spanisch), Lisa-Marie Schwob (Humanismuspreis in Latein), Jule Wiest (Sport), Alina Zukic (Sozialpreis), Bastian Ott (Sozialpreis).

Preise für herausragende Leistungen (Preis der Deutschen Studienstiftung) gingen an Juliane Pistel und Patricia Besler.

Und das sind die Abiturienten: Stadt Ochsenhausen: Zoe Baur Rodriguez, Tobias Benedicktus, Leonardo Bianchi, Julia Dangel, Maximilian Dolinski, Valentin Gräser, Lisa Heiser, Niklas Hornung, Louis John, Anastasia Rafikowa, Jonathan Rindle, Lea Sailer, Jan Scherb, Luciano Tshiang Tshiananga, Laura Walz, Jan Weber, Alina Zukic. Gemeinde Balzheim: Simon Schmidt, Marco Schwarzbauer, Kai Stetter. Gemeinde Berkheim: Jana Bühler, Theresa Dreier, Lara Schregle, Hannah Weißfloch, Silas Winter. Stadt Biberach: Pia Kling. Gemeinde Dettingen: Julia Aumann, Patricia Egger, Noah Herrscher, Maximilian Jähnig, Elias Schädler, Hannes Weiß. Gemeinde Eberhardzell: Matthias Arnegger, Johannes Hopp, Bastian Ott. Gemeinde Erlenmoos: Tamara Civcic, Simon Kienle, Victoria König, Salea Maier, Melissa Mede, Mark Reinholz, David Wiest. Gemeinde Erolzheim: Marc Ackermann, Maximilian Barth, Selina Baur, Valentin Bodenmüller, Pascal Fakler, Tabea Gropper, Lisa-Marie Schwob. Gemeinde Gutenzell-Hürbel: Franka Braun, Alina Fischer, Ines Huchler, Alexander Schick, Nina Schmid. Markt Kellmünz: Max Hörmann, Samuel Mayer, Simon Saueressig, Lena Sauter, Farina Wallisch, Sophia Wallisch. Gemeinde Kirchberg: Claus Joel, Maya Iven, Juliane Pistel, Fabian Rogg, Philipp Ruder. Gemeinde Kirchdorf: Linda Wagner. Stadt Laupheim: Anastasia Gerr. Gemeinde Maselheim: Joshua Beck. Gemeinde Rot an der. Rot: Patrick Aumann, Denise Pilz, Luca Sauter, David Simma, Annika Spiller, Jule Wiest. Gemeinde Schwendi: Patricia Besler, Elena Schlund, Natalie Schlund. Gemeinde Steinhausen: Lorenz Bader, Lukas Dittberner, Jonas Dreyer, Mira Miller, Fabian Vogel. Gemeinde Tannheim: Jeanette Fichtner, Eva Graf.