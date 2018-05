Fasnetsbesucher schlägt Polizisten

Ein betrunkener Randalierer hat in der Nacht zum Sonntag in Ochsenhausen Polizeibeamte beleidigt und geschlagen. Das berichtet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich beim Fasnetstreiben am Samstag kurz vor 2 Uhr. Auf einer Veranstaltung musste die Security einen 38-jährigen Mann ins Freie begleiten. Er hatte offensichtlich randaliert. Vor dem Eingang wurde die Polizei auf die Situation aufmerksam. Der Mann sollte von einer Streife bis zum Taxi begleitet werden. So wollten die Beamten sicherstellen, dass er wie angekündigt, den Heimweg antritt. Auf seinem Weg zum Taxi beleidigte er beide Polizeibeamten mit üblen Ausdrücken. Dem nicht genug, schlug er plötzlich einen Beamten ins Gesicht. Gegen die Personalienfeststellung wehrte sich der Betrunkene massiv und schlug um sich. Erst beim Polizeiposten Ochsenhausen beruhigte sich der Fasnetsbesucher wieder. Gegen ihn wird jetzt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.