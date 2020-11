Der Fanfarenzug Ochsenhausen hat an den Verein „Zusammen Berge versetzen“ einen Scheck über 1000 Euro überreicht. Das teilt der Fanfarenzug mit. „Zusammen Berge versetzen“ ist ein gemeinnütziger Verein aus Eberhardzell, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen aus der Region, die aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls oder anderer Schicksalsschläge auf Hilfe angewiesen sind, zu unterstützen und für sie kostspielige Therapien, Hilfsmittel jeglicher Art oder Lebensträume zu verwirklichen. Der Fanfarenzug Ochsenhausen veranstaltet seit mehreren Jahren im November sein Benefiz-Konzert. In den Vorjahren hatten drei Live-Bands wie „Stinger“, „Red Gang“ und „Out of my Head“ ohne Gage ihr Bestes gegeben. Dadurch konnte der Fanfarenzug eine beachtliche Summe an unterschiedliche Institutionen spenden. In dieser aktuellen, nicht wünschenswerten Lage habe der Verein im November das Benefiz-Konzert leider nicht stattfinden lassen können. Dennoch sei der Fanfarenzug sehr gerne bereit nochmals, wie das Jahr zuvor, an den Verein „Zusammen Berge versetzen“ eine Spende zu leisten.