Fanfarenzug Ochsenhausen spendet 5000 Euro

Eine Summe von 5000 Euro hat der Fanfarenzug Ochsenhausen für wohltätige Zwecke gespendet. Das Geld ging zum einen an den Verein „Zusammen Berge versetzen“ aus Eberhardzell und zum anderen an die Organisation „Der Bunte Kreis“.

Wie der Fanfarenzug berichtet, ist ein Großteil der Spende der Erlös eines Benefiz-Konzerts. Dieses veranstaltete der Fanfarenzug im November vergangenen Jahres in der Kapf-Halle in Ochsenhausen. Laut Verein war das Konzert ausverkauft. Es traten die Bands „Stinger“, „R.E.D. Gang“ und „Out of my head“ unentgeltlich auf.

Bei dem Konzert wurde ein Erlös von 4460 Euro erzielt. Die Geschäftsführerin des Betriebes „Ox-line“ und zugleich Vorsitzende des Fanfarenzugs Gerdi Hagel rundete den Betrag auf 5000 Euro auf. Das ermöglichte es dem Fanfarenzug, zwei Schecks in Höhe von jeweils 2500 Euro zu überreichen. Die Scheckübergabe fand am 3. März statt. 2500 Euro gingen an den Eberhardzeller Verein „Zusammen Berge versetzen“. Dieser Verein unterstützt Menschen aus der Region, die aufgrund einer Krankheit, eines Unfalls oder anderer Schicksalsschläge auf Hilfe angewiesen sind. Er möchte Familien und Einzelpersonen im Landkreis Biberach und der näheren Umgebung unterstützen, die in Not geraten sind und Hilfe brauchen.

Ein weiterer Scheck über 2500 Euro überreichte der Fanfarenzug der gemeinnützigen Organisation „Der Bunte Kreis“. Diese hilft Eltern, die ein Kind haben, das schwerkrank ist oder in seiner geistigen, körperlichen, emotionalen oder sozialen Entwicklung gefährdet oder beeinträchtigt ist. Diesen Eltern stehen die Mitarbeiter des „Bunten Kreises“ als Ansprechpartner zur Seite. Das Hilfsangebot reicht von sozialpädagogische Beratung, Vermittlung von Selbsthilfegruppen bis zu Sozialfonds und Physiotherapie.