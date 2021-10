Familiengottesdienst zum Erntedank in Mittelbuch

Der kleine Igel Ingemar war der Aufhänger für den Familiengottesdienst an Erntedank in Mittelbuch. Ingemar lebt unter einem Apfelbaum und macht sich, im Gespräch mit seiner Igelmama Sorgen, ob der Baum genügend Äpfel für ihn und alle hat. Besonders nachdem er sieht, dass Kinder und andere Tiere ebenfalls Äpfel von seinen Baum sammeln, wird er aufgeregt und sorgt sich sehr. Als Zeichen für die Vielfalt und die mehr als ausreichende Menge an Obst und Gemüse, haben die Mittelbucher Kinder diesen Erntebaum gestaltet und sich gemeinsam der Vielfalt der Schöpfung Gottes erfreut. Als kleines Give-Away gab es getrocknete Apfelringe, die das Familiengottesdienst-Team aus regionalen Äpfeln selbst hergestellt hat. Eine schöne Idee, welcher sich alle erfreuten. Foto: Privat