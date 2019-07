In der Klosterkirche St. Georg wird am Sonntag, 21. Juli, um 10 Uhr eine Kinderkirche und ein Familiengottesdienst mit Fahrzeugsegnung gefeiert. So kurz vor den Ferien wurde für den Gottesdienst das Motto „Zeit zum Träumen – Zeit zum Handeln“ gewählt.

Dabei geht es laut Ankündigung um die Frage: „Was ist wichtiger; nur Arbeiten, Stress und Hektik oder zur Ruhe kommen, Zuhören und Zeit haben? Im Sonntagsevangelium Lk 10,38 - 42 gibt es eine Antwort darauf.

Nach dem Gottesdienst findet vor der Klosterkirche eine Fahrzeugsegnung statt. Die Autos können direkt vor der Kirche auf dem Kirchplatz geparkt werden. Auch die Kinder sind dazu eingeladen, ihre Fahrzeuge wie Bobby Car, Roller, Dreirad, Fahrräder und ähnliches mitzubringen. Die Kinderfahrzeuge können an der Klostermauer rechts vor den Toiletten abgestellt werden. Sie werden während des Gottesdiensts bewacht.