Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Spurwechsel-Vortrag „Falsches Vererben – die häufigsten Fehler“ war ein Volltreffer. Gut hundert Zuhörer konnte Eberhard Lehmann, der Organisator des Vortragsabends, im Katholischen Gemeindehaus begrüßen. Mit Dr. Johannes Glaser, Fachanwalt für Erbrecht, gelang es einen ausgewiesenen Fachmann und rhetorisch versierten Referenten zu gewinnen. Eberhard Lehmann führte mit einigen Zahlen, Daten und Fakten in das vielschichtige deutsche Erbrecht ein. Nach seinen Ausführungen werden jährlich zwischen 300 und 400 Milliarden Euro vererbt. In nur 25 Prozent der Erbfälle gibt es nach Schätzungen ein gültiges Testament. Dreiviertel vertrauen demnach darauf, dass das Gesetz die Erbfolgen schon gut regeln wird. „Hier können beste Freunde sehr schnell zu erbitterten Feinden werden,“ so Eberhard Lehmann. Vererbt wird zu 75 Prozent Bargeld, Bankguthaben und Wertpapiere. Immerhin 40 Prozent erbten eine Immobilie. Möglichst wenig soll nach Meinung von Befragten der Staat erhalten – und das tut er auch. Die Erbschaftssteuer betrug 2019 gerade mal 3 Milliarden Euro – weniger als die Tabaksteuer und 0,87 Prozent des Steueraufkommens.

Dr. Glaser geht in seinem Vortrag detailliert auf 14 Fehlerquellen ein, die in Erbauseinandersetzungen aus seiner anwaltlichen Sicht immer wieder auch zu gerichtlichen Streitigkeiten führen. Durch gute und rechtzeitige Information, Aufklärung und Beratung, so der Referent, könnte den Erben einiges an Ungemach erspart bleiben. Er beschreibt anhand anschaulicher Beispiele, dass die Meinung „Ich brauch doch kein Testament“ zu schwerwiegenden und ungewollten Folgen führen kann. Formverstöße und zu spät abgefasste Testamente passieren erstaunlich häufig. Testamente müssen vollständig handschriftlich abgefasst oder vom Notar beurkundet werden. Eindringlich warnt der Referent vor Erbengemeinschaften ohne „klare Spielregeln“. Die Unterscheidung zwischen dem Erben, also dem Rechtsnachfolger, und dem Vermächtnis, was einen vertraglichen Anspruch bedeutet, führt zu einigen Nachfragen aus dem Publikum. Gerade in Patchworkfamilien sieht der Referent die Gefahr, dass mangels durchdachter Gestaltung das Vermögen „ungeordnet“ übergeht. Hier können Vermächtnisse zugunsten der eigenen Kinder oder Regelungen zu Vor- und Nacherbschaft wichtig sein. Abschließend appelliert Dr.Glaser eindringlich an die Zuhörer: „Legen Sie Vorsorgemappen mit Vollmachten und Verfügungen an!“