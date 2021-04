Fahrer beschädigt Hauswand und flieht

Ein Unbekannter hat am Dienstagvormittag mit seinem Fahrzeug eine Hauswand in Ochsenhausen beschädigt und ist danach geflüchtet. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 3000 Euro. Wie die Polizei berichtet, geht sie davon aus, dass der unbekannte Autofahrer zwischen 5 und 11.30 Uhr in der Memminger Straße unterwegs gewesen ist.

Der Fahrer streifte eine Hauswand und fuhr davon. Um den Schaden hat er sich nicht gekümmert und auch Kontaktdaten, unter denen er erreichbar wäre, hat er laut Polizeibericht nicht hinterlassen. Die Polizei aus Ochsenhausen (07352/202050) ermittelt nun.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt ist, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.