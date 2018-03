Fabian Unsöld ist Funkenkönig

Der erste Funkenkönig der Jugendfeuerwehr Ochsenhausen heißt Fabian Unsöld. Kommandant Torsten Koch krönte ihn am Sonntagabend vor rund 700 Besuchern durch Überreichen der historischen Funkenkette.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren gab es in Ochsenhausen wieder einen Funken. Den ganzen Samstag über schichtete die Funkengruppe das gesammelte Brennmaterial auf und hängte eine Funkenhexe an eine Stange. Weil es in den vergangenen Tagen stark schneite, war das Holz feucht geworden. Dennoch brannte der Funken am Sonntagabend nach einer Weile lichterloh. Der Fußweg zum Funkenplatz war mit mehreren Schwedenfeuern ausgeschmückt. Aus Holzhütten heraus verkaufte die Jugendfeuerwehr Würstchen und Getränke.

Bevor die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr den Funken entzündeten, überreichte Torsten Koch die Funkenkette an Jugendfeuerwehrmann Fabian Unsöld. Sie wurde vor mehreren Jahrzehnten von Karl-Heinz Oelmaier angefertigt und nun an die Feuerwehr übergeben, damit diese Tradition fortleben kann.

Torsten Koch dankte allen Helfern und besonders Gemeinderat Hans Holland für das Bereitstellen seiner Wiese als Funkenplatz. Nicht zuletzt galt der Dank auch den zahlreichen Besuchern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Freiwillige Feuerwehr werte es auch als ein Zeichen der Anerkennung, dass so viele Besucher gekommen sind. Der erste Funken der Freiwilligen Feuerwehr Ochsenhausen sei damit ein voller Erfolg gewesen.