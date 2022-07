Fabian Rast erreicht die Traumnote 1,0

Im Rahmen der traditionellen Entlassfeier haben die Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Ochsenhausen ihre Zeugnisse rhalten. Dabei kann sich allein die Hälfte der Schüler über einen Schnitt mit einer Eins vor dem Komma freuen, berichtet die Schule in einem Schreiben.

In ihrer Rede lobte Schulleiterin Elke Ray die hervorragenden Leistungen des Jahrgangs: „Ihr habt unter den widrigen Bedingungen von Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen, Homeschooling, Masken- und Testpflicht Großartiges gemeistert.“ Mit einem Durchschnitt von 2,0 könne der Abiturjahrgang sehr stolz auf sich sein.

Ins Zentrum ihrer Ansprache rückte die Schulleiterin das Symbol des Puzzles, das die heutigen Abiturienten als Fünftklässler kennengelernt hatten. Damals sollte das Jahrgangsmotto für die kleinen Individuen stehen, die sich alle in neuen Klassen zusammenfanden. „Jetzt, nach acht gemeinsamen Jahren, könnt ihr den Rahmen eures Puzzles sprengen, hinausgehen und ein neues Puzzle legen,“ sagte Ray. Sie appellierte an die jungen Erwachsenen, keine Nesthocker zu sein. „Krieg, Klimakrise oder Corona bringen die Puzzleteile durcheinander, doch es ist wichtig, echte Freunde und Wurzeln zu haben, auf die man sich besinnen kann“, ergänzte die Schulleiterin.

Für die Stadt Ochsenhausen erinnerte der Amtsleiter für Bildung und Kultur, Michael Schmid-Sax, in seiner Ansprache an die Bedeutung der Schulzeit und lobte den guten Geist am Gymnasium Ochsenhausen.

Eine Abiturrede der besonderen Art hatten Stella Scholl und David Benetele vorbereitet. Als Moderatoren des Abends blickten sie voller Ironie auf die vergangenen acht Jahre zurück. Dabei charakterisierten sie jeden ihrer Mitschüler mit einigen treffenden Attributen. Ein letztes Mal stand auch die scheidende Schülersprecherin Katharina Rief stellvertretend für den Abiturjahrgang am Mikrofon. „Ich bedanke mich für die tolle Organisation der vergangenen Jahre und die wunderbare Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Frau Ray, Sie hatten immer ein offenes Ohr für uns“, resümierte Katharina Rief. Zum Abschluss des offiziellen Teils der Feier schickten die Abiturienten Luftballons in den Himmel – als Zeichen der Hoffnung und der guten Wünsche für die Zukunft.

Folgende Schülerinnen und Schüler können sich über ein sehr guten Abiturschnitt freuen: Schnitt von 1,5: Ronja Mathiak, Katharina Rief, Stella Scholl; Schnitt von 1,4: David Bentele, Maximilian Heinz, Jasmin Merk, Jan Stützle; Schnitt von 1,1: Marilena Becker, Lukas Keller, Marie Wegmann; Schnitt von 1,0 und Jahrgangsbester: Fabian Rast.

Preise erhielten: Marilena Becker (Deutsch, Französisch), Benedikt Marx (Mathematik, Physik), Ronja Mathiak (Musik), Erja Okic (Fortschrittspreis), Fabian Rast (Mathematik, Physik, Ferdinand-Porsche-Preis, Preis der IHK), Jan Stützle (Physik), Matilde Ursachi-Turcu (Spanisch), Marie Wegmann (Musik, Latein).

Folgenden Schülerinnen und Schüler konnte das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife ausgehändigt werden: Stadt Ochsenhausen: Valentin Biechele, Sarah Graf, Maria Grimbacher, Ronja Hofrichter, Lukas Keller, Felix Laube, Yasmine Lörz, Jonathan Mahrt, Daniel Neubrand, Erja Okic, Lara Renner, Rebecca Unseld; Gemeinde Balzheim: Julian Mühlhäuser, Marie Wegmann; Gemeinde Berkheim: Jessica Bixenmann; Gemeinde Dettingen: Rebecca Schädler, Henrik Spille, Jan Stützle; Gemeinde Eberhardzell: Ronja Mathiak; Gemeinde Erlenmoos: Julian Baumann, Noah Gierl; Gemeinde Erolzheim: Marilena Becker, Benjamin Bodenmüller, Elias Lorenz, Benjamin Marihart, Fabio Padula., Fabian Rast, Gabriel Urbanek; Gemeinde Gutenzell-Hürbel: Joris Frank; Markt Kellmünz: Jana Schwägerl; Gemeinde Kirchberg: Lukas Kohler, Katharina Rief, Stella Scholl, Edith Sirch, Matilde Ursachi-Turcu; Gemeinde Kirchdorf: Tom Scherer; Gemeinde Mittelbiberach: Jan Rohde; Gemeinde Rot a. d. Rot: David Bentele, Elisa Butscher, Benedikt Marx; Gemeinde Schwendi: Lisa Bartsch, Lea Heinz, Maximilian Heinz; Gemeinde Steinhausen: Frida Kling, Florian Merk, Jasmin Merk.