Für Heiko Schmid gibt’s viele gute Wünsche

Rund 250 geladene Gäste haben Landrat Heiko Schmid am Samstag bei einem Empfang im Bräuhaussaal in Ochsenhausen zum 60. Geburtstag gratuliert. Abschließender Höhepunkt war ein gemeinsames Ständchen aller Festgäste, das vom Ravensburger Landrat Harald Sievers auf dem Saxofon begleitet wurde. Zuvor gab es in drei Reden – darunter eine des Jubilars in Reimform – Politisches, Familiäres, Erheiterndes aber auch Nachdenkliches aus dem Leben des Landrats zu hören.

Eröffnet worden war der Tag mit einer ökumenischen Andacht in der Klosterkirche, gestaltet vom katholischen Dekan Sigmund Schänzle, dem evangelischen Pfarrer Jörg Schwarz und der Kreisjugendmusikkapelle unter der Leitung von Tobias Zinser. Anschließend traf sich die Festgemeinde, bestehend aus Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Kultur und Verbänden im benachbarten Bräuhaussaal, wo Dozenten der Landesakademie für einen professionellen musikalischen Rahmen sorgten.

Hans Petermann aus Riedlingen hatte als dienstältester Kreisrat die Ehre, die Gäste zu begrüßen, und Heiko Schmid im Namen des Kreistags und der politischen Vertreter zu gratulieren. Er erinnerte an die beiden spannenden Tage im Juni 2006 und Juli 2014, an denen Schmid nach jeweils drei Wahlgängen ins Amt des Landrats gewählt bzw. bestätigt wurde. „SnS“ („Schaffa, net schwätza“) habe er in seiner ersten Antrittsrede 2006 als Motto ausgegeben.

Den Blick warf Petermann auch auf Ereignisse am Rand der Wahl Schmids zum Landrat. So seien dessen Kinder damals traurig daneben gestanden, weil sie von Pfullendorf, wo der Vater bis dahin Bürgermeister war, wegziehen mussten. Er, Petermann, sei mit den vier Schmid-Kindern damals zum Eis essen auf den Biberacher Marktplatz gegangen, „da hellten sich die Mienen dann wieder auf“. Auch der eine oder andere Parteipolitiker und katholische Geistliche aus dem Landkreis sei mit einem parteilosen, evangelischen Landrat Schmid zunächst nicht klargekommen, so Petermann.

Er gab einen Überblick über mehr als ein Dutzend Punkte, die in Schmids bisher mehr als zwölfjähriger Amtszeit im Kreis bewältigt wurden: vom Bau und Sanierung von Schulen und Sportstätten über den Breitbandausbau, der Einführung von Gelbem Sack in Blauer Tonne (ein Lacher beim Publikum) bis hin zum schwierigen Thema der Flüchtlingsaufnahme. „Der Landkreis ist schuldenfrei und hat eine Kreisumlage von gerade mal 25,5 Prozentpunkte. Auch das ist einzigartig in Baden-Württemberg“, so Petermann.

Dem VfB-Fan Schmid überreichte er als Geschenk einen Besuch des Spiel VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg. Für Schmids Frau Gabriele gab es Blumen für die Kinder Swea, Finn, Lasse und Inga eine süße Überraschung.

Die Glückwünsche der Landratsamt-Mitarbeiter überbrachte Gabriele Lott, Vorsitzende des Personalrats. Sie erinnerte an die schwierigen Bedingungen bei Schmids Amtsantritt 2006. Im Rahmen einer Kommunalisierungswelle seien zuvor weitere Ämter dem Landratsamt eingegliedert worden, zuvor war der Landkreis alss Vollmitglied aus dem kommunalen Arbeitgeberverband ausgetreten und eine geforderte Effizienzrendite von 20 Prozent habe Stellenabbau bedeutet. „Es gab Ärger, es war ganz miese Stimmung im Landratsamt, das Vertrauen war aufgebraucht, und es war schwer das Amt des Landrats zu übernehmen“, so Lott.

Die Zeiten hätten sich inzwischen geändert. Schmid habe durch eine Reihe von Maßnahmen das Vertrauen der Mitarbeiter wieder hergestellt. Der Kreis sei wieder als Vollmitglied im Arbeitgeberverband und statt Personalabbau gehe es heute um das Finden von Fachkräften. Die Personalratsvorsitzende lobte Schmid dafür, dass er sich Zeit für seine Mitarbeiter nehme, sei es bei Betriebsfeiern, Dienstjubliäen oder bei Startern in den Beruf. „Sie sind der Landrat, dem der Mitarbeitende als Person wichtig ist“, so Lott. Als Geschenk überreichte sie Schmid ein VfB-Trikot und ein Geburtstagsbuch, in dem die Mitarbeiter der verschiedenen Ämter ihre Glückwünsche aufgeschrieben haben.

Schmid selbst zeigte sich gerührt über die große Zahl der Gäste und die Glückwünsche. „Alter ist kein Verdienst, gleichwohl freue ich mich über diesen Tag und Ihre Wertschätzung“, sagt er. In gereimter Form sagte er Dank und gab Einblick auch in schwierige Momente seiner Arbeit: „Am Schlimmsten unter allen Themen, ich red’ hier von den Unbequemen, war die Klinikstrukur, für uns ein Albtraum – und zwar pur.“

Er erinnerte an seine inzwischen verstorbenen Eltern, die ihn geprägt hätten, und dankte seiner Familie, für die er aufgrund des Amts oft nicht habe da sein können, die aber immer zusammengehalten habe. Schmid dankte den Rednern sowie den Mitarbeitern des Landratsamts und den Kreisräten. Bevor es aber zum Imbiss ging, erhoben sich alle von ihren Plätzen und sangen Heiko Schmid ein Geburtstagsständchen.