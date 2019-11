Fünftklässler in Ochsenhausen beschäftigen sich mit gesunder Ernährung

Fünftklässler des Gymnasiums Ochsenhausen und der benachbarten Realschule haben sich beim Mensa-Aktionstag des Gymnasiums einen Vormittag lang mit gesunder Ernährung beschäftigt. Von der Realschule kam die Klasse 5a am Aktionstag in das Gymnasium.

Wie die Schulleitung des Gymnasiums berichtet, stand der Aktionstag ganz im Zeichen der Kräuter. Spielerisch und gleichzeitig informativ wurde der Tag für die Schüler gestaltet.

Spielerischer Zugang

Wonach duftet das da? Das fragten sich die Schüler, die sich am Riech-Memory versuchten. An einer von vielen Lern- und Infostationen rund um das Thema Ernährung konnten die kleinen Spürnasen ihr Wissen testen. Wer eine bestimmte Kräuterart erkannt hatte, musste die entsprechende Bezeichnung aufdecken. Neben der spielerischen Herangehensweise konnte man an diesem Morgen im Foyer des Gymnasiums auch seine kreativen Fähigkeiten unter Beweis stellen: Begeistert werkelten die fünften Klassen von Gymnasium und Realschule im Mensabereich der Schule. Es wurde Obst geschält und geschnitten. Sogar eine Apfelschälmaschine kam zum Einsatz. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: „Jede Klasse hat ihre ganz eigenen Obst- und Gemüseteller gezaubert“, erklärt Marion Geiß von der Mensa-Koordinationsstelle der Schule. „So ein gemeinsames Erlebnis stärkt die Klassengemeinschaft und macht die Fünftklässler mit dem Bereich der Mensa vertraut.“

Das Lernen kam auch an diesem Vormittag nicht zu kurz. Beatrix Mack-Stähle, pensionierte Biologielehrerin des Gymnasiums, untersuchte mit den Kindern keimende Samen und erklärte anschaulich, wie man Sprossen selbst ansät und pflegt. Jeder konnte seine eigene kleine Kressekultur für die Fensterbank mit nach Hause nehmen, um demnächst die vitaminreichen Früchte seiner Arbeit zu ernten.

Expertinnen informieren Schüler

„Es ist schön zu sehen, mit wie viel Spaß die Kinder kreativ ans Werk gehen“, freute sich Diplom-Ökotrophologin Miriam Marihart, die über das Projekt „Gutes Essen macht Schule“ des Vereins Agrar-Koordination, dem Forum für internationale Agrarpolitik, den Aktionstag mit unterstützte. Eine weitere Expertin, die beim Aktionstag mithalf, war Angelika Romer von der Landesinitiative „Bewusste Kinderernährung“ (BeKi). Die Initiative gibt es seit mehr als 40 Jahren. Sie ist eine Initiative des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Freiberufliche Ernährungsfachkräfte wie Romer informieren dabei Eltern, Fachkräfte in Krippe und Kita, Lehrer und Schüler über gesunde Kinderernährung und beantworten Fragen rund um das Thema. So erzählte die BeKi-Referentin Romer den Kindern Wissenswertes über eine unscheinbare, aber gesunde Pflanze, die aus den Küchen nicht wegzudenken ist: die Petersilie.

Eine gesunde Ernährung mit regionalen Produkten ermöglichen laut Schulleitung auch regionale Unternehmen. So sponserte ein Ochsenhauser Lebensmittel-Großhändler die Belieferung mit landwirtschaftlichen Produkten am Aktionstag. Das Gymnasium bezieht darüber hinaus Äpfel und Gemüse von einem Mettenberger Biohof – und dies nicht nur an Mensa-Aktionstagen.

Wer dann genug geschnippelt, genascht, gelesen oder gerochen hatte, konnte am Ende des Vormittags noch ein Rezeptheft mit nach Hause nehmen. Neben den Ideen für einen pikanten Kräuterquark durfte dabei der Jahreszeit entsprechend natürlich der Winter-Punsch nicht fehlen.