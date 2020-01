Die Ochsenhauser Seniorenvereinigung Spurwechsel veranstaltet am Mittwoch, 5. Februar, ab 14 Uhr eine Führung in der Basilika Ochsenhausen. Treffpunkt ist die Basilika. In einem etwa eineinhalbstündigen Rundgang gibt es Erläuterungen zur Geschichte und Baugeschichte der Klosterkirche der einstigen Benediktiner-Reichsabtei und ihrer historischen Bedeutung. Darüber hinaus wird die künstlerischen Ausstattung des Gotteshauses erklärt. Das barocke Bildprogramm der Kirche wird unter den Aspekten der Gegenreformation beleuchtet. Es wird spirituellen Aspekten nachgespürt und auf theologische Aussagen eingegangen. 2019 erhob Papst Franziskus die Klosterkirche zur Basilika Minor, am 3. November vollzog Bischof Gebhard Fürst das päpstliche Dekret.