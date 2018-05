Der NABU Ochsenhausen-Ringschnait lädt am Sonntag, 3. Juni, um 10 Uhr zu einer Führung durch den Vogelschutzlehrpfad mit Nistkastenkontrolle in der Streuobstwiese oberhalb des ehemaligen Krankenhauses in Ochsenhausen ein.

Die kostenlose Führung für Jung und Alt übernimmt der Gerhard Föhr, Vorsitzender der NABU-Gruppe Ochsenhausen-Ringschnait, der auch das Nistkastenmuseum in Ringschnait betreibt. Bei der Führung gibt er Tipps über Nistkästen.