Der Arbeitskreis „Spurwechsel“ bietet am Mittwoch, 19. Februar, eine etwa einstündige Führung durch das Muschelmuseum Ochsenhausen an. Dabei sehen die Teilnehmer laut Ankündigung in dieser größten zugänglichen Privatsammlung weltweit (fast 30000 Exponate) maritime Muscheln und Schnecken sowie die gesamte Bandbreite der Land- und Seeschnecken. Auch gibt es Süßwassermuscheln und seltene Baumschnecken zu bewundern.

Die Verwendung vieler Arten im früheren und heutigen Alltag lernen die Teilnehmer ebenfalls kennen. Im Anschluss ist eine Kaffee-Einkehr vorgesehen. Die Kosten für Eintritt und Führung betragen sieben Euro. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Muschelmuseum Ochsenhausen, Bahnhofstraße 9.