Experten erklären die Welt der Fledermaus

Der NABU Ochsenhausen-Ringschnait bietet am Freitag, 20. Juli, um 20.30 Uhr auf dem Vogelschutzlehrpfad in Ochsenhausen eine Fledermausführung an, die etwa zwei Stunden dauert.

Treffpunkt ist beim Eingang des ehemaligen Krankenhauses. Bei strömenden Regen findet die Veranstaltung nicht statt. Die Teilnahme kostet für Nichtmitglieder 2,50 Euro und Mitglieder einen Euro. Kinder zahlen nichts. Von Fledermausexperten erhalten die Teilnehmer Infos über Fledermäuse und Fledermausnistkästen. Mittels eines Detektors können die Fledermäuse aufgespürt werden.