Exotischer Schlosspark erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Wennedach - Viele Menschen haben sich am Freitag in Sommershausen neben dem Schloss getroffen, um das „Arboretum“ feierlich zu eröffnen. Diese Sammlung verschiedenartiger, oft auch exotischer Gehölze und Baumarten hatte der Schlossherr vor 120 Jahren anlegen lassen.

Gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft Wennedach und dem Rotary-Club Biberach hat das Kreisforstamt den ehemaligen Park des Schlösschen Sommershausen bei Wennedach in den vergangenen zwei Jahren saniert. Kreisforstamtsdirektor Georg Jehle dankt allen, die in einem intensiven Arbeiteinsatz auf Initiative des Rotary Clubs Biberach zum Gelingen der Sanierung beigetragen haben. „Wir haben dieses Arboretum aus dem Dornröschenschlaf geweckt“, meinte er lachend. Unter fachlicher Anleitung von Oberforstrat Hubert Moosmayer, Leiter der Forstbetriebsstelle Ochsenhausen, – Sommershausen und Wennedach sind Ortsteile der Stadt Ochsenhausen – und Forstwirtschaftsmeister Schoch, Leiter der Ausbildungsstelle Birkenhard, wurde der völlig verwilderte und vergessene Park saniert. Früher hatte er lange Zeit den Bewohnern der Umgebung als Treffpunkt und Erholungsort gedient.

Eine Freiwilligengruppe pflanzte 70 Exemplare acht verschiedener Sorten exotischer Nadelhölzer aus fernen Erdteilen in dem Park. Die ehemaligen Wege auf der etwa drei Hektar großen Fläche, die sich in Wald-, Wiesen- und Weiherflächen einteilt, wurden wieder hergestellt. So ist der Rundweg von einem Kilometer zu den seltenen Bäumen in teils stattlichen Dimensionen nun bequem zu Fuß erreichen ist. Stelen mit Beschreibungen der Bäume wurden errichtet, damit der Besucher alles darüber in Erfahrung bringen kann. Die Fichte, die Buche, die Eiche, der beliebte Kastanienbaum und viele andere, sind Bäume, die man kennt.

Nordamerikanische, amerikanische, exotische Nadelhölzer kennen aber eher nicht.

Der von den ursprünglichen Schlossherren des Schlosses Sommershausen, den Freiherren Koenig von und zu Warthausen, Anfang des 20. Jahrhunderts angelegte Naturpark mit exotische Nadelbäumen gehört heute dem Land Baden-Württemberg und wird von der Landesforstverwaltung betreut.

Wie Kreisforstamtsdirektor Georg Jehle den Rotary Club und besonders den Ex Clubpräsidenten Christian von Tirpitz für das Arboretum begeistern konnte, erzählte von Tirbitz bei der Einweihung. Er wurde vom Forstamtschef angesprochen und da der Rotary Club auf der Suche nach einem Pojekt war, das zum Motto von Rotary International „Ein Baum für jedes Mitglied“ passte, konnte er seinen Rotary Club überzeugen, dass der Erhalt dieses Naturdenkmals eine „nachhaltige Investition in unserer regionalen Heimat, die Heimatverbundenheit der Bewohner und die Heranführung junger Menschen an die Natur“ sei. „Wir möchten den Park wieder bekannt machen und zu den Menschen bringen. Besonders auch Schüler können hier viel über die Natur erfahren“, erläuterte er weiter. Zusammen mit dem jetzigen Rotary Club Präsident Otto Dollinger bedankte sich der Pastpräsident von Tirpitz bei den vielen Helfern.

Der besonderer Dank galt dem anwesenden Hans-Christoph Freiherr von Koenig der 2018 als Schirmherr einer erfolgreichen Ausstellung über seinen Vater den „Koenig der Lüfte“ in der alten Schule in Wennedach auftrat und viel über das Leben und Fliegen seines Vaters erzählte. Von König stiftete für den Park eine Holzbank zum Ausruhen.

Schlussendlich galt der Rotary Dank dem neuen Besitzer des Schlösschens, dem aus Söflingen stammenden Rainer Weigel. Er legte nicht nur selber Hand an, sondern lud auch zumVesper in das in der Renovierung befindliche Schlösschen ein.

Die Vertreterin der Dorfgemeinschaft Wennedach Aloisia Wespel freute sich das alles so super funktioniert hat. „Das hier Aufgebaute darf nie mehr in den Dornröschenschlaf fallen“, sagte sie und fügte hinzu: „Wir, die Dorfgemeinschaft, können das aber nicht alleine stemmen“. „Unser Ort ist klein, fast nur Rentner, also alte Leute und ein Kind kommt bei uns nur alle drei Jahre zur Welt“, stellte die Vertreterin der Dorfgemeinschaft Wennedach lachend fest.