Ex-BayWa-Gelände: Abbruch beginnt am 29. Juli

Im Stadtzentrum von Ochsenhausen beginnen am Montag, 29. Juli, auf dem ehemaligen BayWa-Gelände die Abrissarbeiten. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Ochsenhausen hervor. Die ehemalige Getreidesiloanlage, das Lagerhaus mit der Werkstatt und dem Büro sowie das benachbarte Waaghaus machen wie mehrfach berichtet Platz für eine Neubebauung.

Nach dem Rückzug der BayWa vom Standort in Ochsenhausen hatte die Stadt das Gelände erworben und beschlossen, dafür zu sorgen, dass in Zentrumslage Wohnungen gebaut werden können. Bevor es so weit ist, fand unter anderem eine artenschutzrechtliche Begehung mit dem Landratsamt statt, um sicherzustellen, dass dort beispielsweise keine gefährdeten Tiere vorkommen.

Die beauftragte Firma hat nun die Aufgabe, rund 11 600 Kubikmeter Gebäuderauminhalt und etwa 3 300 Quadratmeter Asphaltfläche abzubrechen und fachgerecht zu entsorgen.

Dabei wird es nach Aussage der Bauleiter zeitweise zu vermehrtem Lärm und auch zu Staubentwicklung kommen. „Wir haben die Firma gebeten, die Störungen so gering als möglich zu halten“, so Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel. Allerdings, so das Stadtoberhaupt, seien gewisse Beeinträchtigungen für die Anwohner nicht zu vermeiden. „Dafür bitte ich um Verständnis“, so Bürgermeister Denzel weiter.

Arbeiten dauern bis Ende Oktober

Die Arbeiten sollen nach Möglichkeit bis spätestens Ende Oktober abgeschlossen sein. Mit der Bebauung könnte dann nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich im nächsten Jahr begonnen werden.