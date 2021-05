Es gibt nicht mal ein „Schnäpsle im Räpsle“

Die „Rottumtaler Alphornbläser“ haben allen Grund zum Feiern: 20 Jahre haben sie inzwischen auf dem musikalischen Buckel.

Für das Protokoll beim Jubiläum war einmal mehr Corona zuständig. So fand die Geburtstagsfeier direkt am Geburtsort statt: im „Gelben Saal“ im Rottumtal, sprich im Rapsfeld. Die sieben Alphornbläser blieben dabei unter sich. Natürlich hätte man lieber mit 7000 Gästen Alphorn-Party gemacht, denn mehr noch als ihre Alphörner lieben die Musiker ihr Publikum. Coronabedingt gab es auch kein „Schnäpsle im Räpsle“, nur eine einzige Eigenkomposition wurde gespielt: „Raps-Odie in Gelb“.

Hubert Wiest erinnert sich an die Anfänge der Gruppe: „Meine Frau Sabine schenkte mir zu meinem Fünfzigsten ein Alphorn. Alleine spielen war langweilig. Ich kaufte dann ein zweites für meine Frau. Das ,Duo Wiest’ entwickelte sich zu einer Gruppe und diese nannte sich dann ,Rottumtaler Alphornbläser’. Daraus wurde ein Selbstläufer.“

Aus dem beschaulichen Ochsenhausen ging es für die Musiker hinaus in die Welt: Konzertreise nach Mexiko, Papstbesuche in Rom, Auftritte in der Partnerstadt Subiaco und Überraschungsgäste in Irland. Auch in der Umgebung war die Gruppe in den vergangenen Jahren stark gefragt, wie mehrfach bei der Bergmesse in Bolsterlang und bei vielen überregionalen Alphorntreffen. Und zu Hause immer wieder eine „Charity“ zu Gunsten sozialer Vereine, oft auch zusammen mit dem sprechenden Wappentier Franz OXi Baur.

Außerdem gelang der Gruppe eine handwerkliche Meisterleistung: Das längste Alphorn der Welt schaffte den Sprung in das Guinness-Buch der Rekorde. Die Fernsehaufnahmen zwischendurch sind bereits Routine geworden. Jetzt in der Pandemie zeigt sich wieder die soziale Seite der Alphornbläser bei Auftritten vor verschiedenen Pflegeeinrichtungen oder ganz in der freien Natur – so wie jetzt zum 20. Geburtstag.