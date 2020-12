Erzieherin schlüpft ins Nikolauskostüm

Reinstetten (sz) - Voller Spannung haben sich die Kinder des Kindergartens St. Elisabeth im Garten versammelt und auf den Nikolaus gewartet. Mit Mitra, Stab und goldenem Buch kam er schließlich in den Garten, mit einem Bollerwagen voller Säckchen für die Kinder. Nach zwei Fingerspielen bekam jedes Kind vom Nikolaus persönlich sein Säckchen überreicht. Aufgrund der Corona-Beschränkungen war eine Erzieherin kurzerhand in ein Nikolauskostüm geschlüpft, so konnten alle Regeln eingehalten werden und die Kinder durften Kontakt zum Nikolaus haben.