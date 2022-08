Erster Turn-Dschungel des Sportverein Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Freitag der Sommerferien fand in der Herrschaftsbrühlhalle in Ochsenhausen der erste Turn-Dschungel des Sportverein Ochsenhausen statt. Die vielseitige Bewegungslandschaft bot Kindern ab 3 Jahren Raum zum Toben und Spielen. Neben den unterschiedlichen Stationen zum Rutschen, Springen, Klettern und Balancieren in der Halle, wurde mit einem Kuchen- und Getränkeverkauf auch für das leibliche Wohl gesorgt. Bei den Kindern kam bei der Sommerhitze natürlich das Eis am besten an.

Zusätzlich zum ,,offenen“ Turn-Dschungel, bei dem die Kinder von ihren Eltern begleitet wurden, wurden auch zwei weitere Termine über das Sommer-Ferien-Programm der Stadt Ochsenhausen angeboten. Insgesamt konnte der Turn-Dschungel so über 100 Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Ermöglicht hat diese Veranstaltung ein Team aus 20 Helfern, welches den Auf- und Abbau, die Betreuung und die Bewirtung managten. „Wir möchten uns nochmals bei jedem Einzelnen bedanken. Jede helfende Hand war Gold wert und hat eine solche Umsetzung erst möglich gemacht,“ so die beiden Initiatoren Kathrin Schwarz und Anika Bentele.