Erster Satzgewinn für SG Ochsenhausen/Bad Waldsee

Immerhin den ersten Satz haben die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Ochsenhausen/Bad Waldsee im Auswärtsspiel beim TSV Eningen gewonnen. Trotzdem verlor die SG die Partie mit 1:3 (23:25, 25:18, 11:25, 13:25).

Von Beginn an waren die SG-Spielerinnen wacher als sonst und zudem stabil in der Annahme. So konnten die Gäste die Angriffe der Eningerinnen mit variablem Spiel gut kontern. Waren die Gastgeberinnen einmal einige Punkte enteilt, unterbrach SG-Trainerin Inge Arendt deren Spielfluss schnell mit Auszeiten. So war es auch beim 21:23, kurz darauf hatte die SG ausgeglichen. Zwei leichte Fehler führten aber zum Satzverlust (23:25).

Die SG hatte nun Lunte gerochen. Theresa Habrik zeigte mit fünf starken Aufschlägen, dass man gewillt war, den Kampf anzunehmen. Schnell erarbeiteten sich die Gäste einen großen Vorsprung, den man bis zum 25:18 nicht mehr hergab. In diesem Satz war zu sehen, welches Potenzial bei der SG vorhanden ist und was davon bislang noch zu wenig abgerufen wurde.

Im dritten Satz wogte das Spiel einige Zeit hin und her. Dann wechselte der TSV-Trainer seine sehr erfahrene Zuspielerin ein und die Partie nahm einen gänzlich anderen Verlauf. Jetzt funktionierte plötzlich bei den Gastgeberinnen fast alles. Die Fehlerquote bei der SG stieg zudem. Mit 11:25 und 13:25 gingen Satz drei und vier verloren und damit die Partie.

Bis zum Heimspieltag in gut zwei Wochen – dann geht es gegen Weiler/Fils und Baustetten – soll nun im Training weiter an den Schwächen gearbeitet werden.