Erster Saisonsieg gegen starke Grenzauer

Die TTF Liebherr Ochsenhausen tasten sich Schritt für Schritt an die neue Bundesligasaison heran. Die Mannschaft von Trainer Dmitrij Mazunov verzeichnete am Sonntag vor 350 Fans in Ehingen gegen einen überzeugenden TTC Zugbrücke Grenzau, der seine beste Saisonleistung bisher abrufen konnte, den ersten Saisonsieg. Dafür musste das Ochsenhauser Team, in dem Jakub Dyjas zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison kam, 165 Minuten hart und konzentriert arbeiten.

Zwar hatte der Weltranglisten-Sechste Hugo Calderano die TTF gegen die Nummer 22 des internationalen Rankings, den US-Amerikaner Kanak Jha, in drei umkämpften Sätzen mit 1:0 in Führung gebracht, doch die Westerwälder konnten postwendend ausgleichen. Bei Dyjas lief es nicht rund gegen den 20-jährigen Dänen Anders Lind, der sich allerdings auch in richtig guter Form vorstellte und verdient mit 3:1 gewann.

Gauzy siegt in fünf Sätzen

Nun war es Simon Gauzys Job, den Titelverteidiger wieder in Führung zu bringen – und es war keine einfache Aufgabe, da auch Grenzaus 33-jähriger „Oldie“ Maihai Bobocica in Spiellaune war und zudem in kämpferischer Hinsicht bis an die Schmerzgrenze ging. So kam es zum spannendsten Match des Tages, in dem der TTF-Franzose fünf Sätze benötigte, um seinen Kontrahenten in Schach zu halten. Hugo Calderano machte den Deckel drauf. Gegen Lind hatte der Brasilianer nur im ersten Satz Probleme, dann startete er den Turbo und brachte die restlichen drei Durchgänge sicher nach Hause. Der 3:1-Erfolg war besiegelt.

„Ich habe heute gut gespielt und war sehr fokussiert“, so Calderano nach der anstrengenden Partie. „Kanak und Anders sind zwei gute Spieler, daher war es nicht einfach heute. Ich bin sehr froh, dass es mit dem ersten Sieg geklappt hat. Jetzt wollen wir natürlich weiter gewinnen und in der Tabelle nach oben klettern.“

TTF-Präsident Kristijan Pejinovic sagte nach der Partie: „Man hat gemerkt, wie die Mannschaft gegen die Flaute zu Saisonbeginn mit den beiden Niederlagen, allerdings gegen sehr gute Gegner, angekämpft hat und gegen starke Grenzauer ein Zeichen setzen wollte. Die Leistung sei in Ordnung gewesen, mit Ausnahme jener von Jakub Dyjas, der völlig neben sich gestanden sei. „Der erste Sieg war zu diesem Zeitpunkt auch psychologisch wichtig, da in den nächsten zehn Tagen drei wichtige Partien für uns anstehen.“

Nach dem ersten Saisonsieg belegen die TTF Platz acht in der Tabelle. Bereits am Freitag, 20. September, 19 Uhr, geht es in der Bundesliga mit einem Gastspiel in Jülich weiter.