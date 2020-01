Erster Jugendtreff nach den Ferien

Die erste Veranstaltung des freien Jugendtreffs Ochsenhausen nach den Weihnachtsferien findet am Mittwoch, 8. Januar, im Jugendhaus „s’8er“ von 17 bis 19.30 Uhr statt. „Wir malen mit Window Colours“ ist das Motto. Am 15. Januar geht es dann mit „Wir bemalen Gläser“ weiter. Weitere Themen sind am 22. Januar „Wir gestalten Lampen mit Serviettentechnik“ und am 29. Januar „Wer macht mit uns Klopapierfackeln und Anzünder?“. Am Mittwoch, 5. Januar, heißt es dann: „Wir probieren verschiedene Suppen aus“. Der freie Jugendtreff der Stadt für Kinder von Klasse fünf bis acht wird von der Jugendsozialarbeiterin der Stadt Ochsenhausen und Helfern des Bürgervereins OX-21 organisiert. Er findet immer mittwochs im Jugendhaus „s’8er“ von 17 bis 19.30 Uhr statt. Das Programm wird für einen Monat im Voraus mit den Kindern zusammen überlegt.