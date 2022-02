Erste Saisonniederlage für KSC-Männer

Die beiden Verbandsliga-Kegelteams des KSC Hattenburg sind am vergangenen Spieltag leer ausgegangen. Die KSC-Männer verloren beim ESV Aulendorf und die KSC-Frauen bei der SG Feuerbach/Nord.

Verbandsliga Männer: ESV Aulendorf – KSC Hattenburg 5:3 (3600:3557). Trotz einer herausragenden Mannschaftsleistung – dreimal wurde die 600er-Marke geknackt – musste sich der KSC am Ende den Aulendorfern geschlagen geben. Dies bedeutete zugleich die erste Saisonniederlage für den KSC. Die Startpaarung, Marco Chioditti (612/1) und Tobias Saiger (585/1), erspielte noch einen kleinen Vorsprung für die Hattenburger. Dieser wurde durch die Mittelpaarung mit Daniel Bechter (550/0) und Roland Chioditti (581/0) nicht gehalten. Die Schlusspaarung versuchte nochmal alles, aber Andrè Weitzmann (606/0) und Matthias Moser (623/1) konnten das Ruder gegen die stark spielenden Gastgeber nicht mehr herumreißen.

Verbandsliga Frauen: SG Feuerbach/Nord – KSC Hattenburg 5:3 (2945:2921). Eine knappe Niederlage mussten die KSC-Frauen bei der Sportgemeinschaft Feuerbach/Nord hinnehmen. Nach den ersten Paarungen mit Vivien Fackler (434/0), Sara Moser (514/1), Vera Arnold (510/1) und Nicole Miller (491/1) lag der KSC noch knapp in Führung. Diese konnte trotz großen Kampfs von Tanja Keller (500/0) und Verena Weitzmann (480/0) nicht gehalten werden. Mit 3:3-Mannschaftspunkten, aber dem besseren Teamergebnis, ging der Sieg am Ende an die SG Feuerbach/Nord.