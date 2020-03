Erste Corona-Infizierte in Ochsenhausen - Mehrere Personen in Quarantäne

Die Stadt Ochsenhausen meldet die ersten zwei Coronafälle. „Aktuell haben wir in Ochsenhausen zwei Personen, die mit dem Virus infiziert sind und sich deshalb in Quarantäne befinden“, teilt Bürgermeister Andreas Denzel am Mittwochnachmittag mit. „Außerdem gibt es sechs Personen, die als sogenannte Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne sind.“

Die Stadtverwaltung ist nach eigenen Angaben derzeit vollauf damit beschäftigt, die von der Landesregierung angeordneten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus umzusetzen. Nach der am Montag verfügten Schließung der Schulen und Kindergärten und des vom Landkreis erlassenen Versammlungsverbots müssen seit Mittwoch auch die Ochsenhauser Geschäfte schließen.

„Zum Schutz der Bürger sollen Kontakte zu möglicherweise infizierten Personen so weit wie möglich vermieden werden, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Offen bleiben dürfen allerdings Einzelhandelsgeschäfte für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkäufe, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte sowie der Großhandel. Auch Hofläden und Raiffeisenmärkte dürfen weiterhin offen bleiben.

Diese Verkaufsstellen können nun auch am Sonntag und Feiertag geöffnet werden. Der Betrieb von Gaststätten ist laut Stadt ab sofort untersagt. Ausgenommen von diesem Verbot sind Gaststätten, die Speisen und Getränke anbieten und die sicherstellen, dass die Plätze der Gäste so angeordnet werden, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist.

Allerdings dürfen die Gaststätten nur zwischen 6 und 18 Uhr geöffnet sein. „Die Stadtverwaltung hat die Gewerbebetriebe über die neuen Regelungen informiert und wird die Einhaltung auch überwachen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Notfallbetreuung für Kinder eingerichtet

„Wir haben auch die Notfallbetreuung für Kinder organisiert, deren Eltern alleinerziehend oder in sogenannten systemkritischen Berufen tätig sind“, sagt Bürgermeister Denzel. Für insgesamt fünf Schüler gebe es eine Betreuung am Gymnasium und an der Grundschule in Ochsenhausen. Weitere vier Kindergartenkinder würden im Kindergarten betreut.

Mit den getroffenen Maßnahmen hofft die Stadtverwaltung laut Mitteilung, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Zudem ruft Denzel die Bürger dazu auf, für sich selbst und ihre Mitmenschen Verantwortung zu übernehmen.