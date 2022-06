Erneuter Versuch eines Warm-up in Ochsenhausen

Nachdem beim ersten Versuch das Wetter einen Strich durch die Rechnung machte, sind nun am 23. Juni alle Radbegeisterten aufgerufen, sich bei einem Warm-up in Ochsenhausen für einen guten Zweck auf ihr Fahrrad zu schwingen. Bei der Aufwärmfahrt zur Tour de Barock geht es aber nicht nur ums Fahrradfahren: Die Volksbank Ulm-Biberach spendet für jeden Teilnehmer zehn Euro, maximal jedoch 750 Euro. Der erradelte Betrag soll in Ochsenhausen für die Beschaffung eines Sonnensegels für den Naturkindergarten eingesetzt werden. Wie der veranstaltende Rad- und Motorsportverein Bad Schussenried hofft auch Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel, „dass wir außer gutem Wetter mindestens 75 Mitfahrer finden, damit wir den Maximalbetrag einfahren können“. Treffpunkt für die Fahrradfahrer ist um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz. Los geht es um 18 Uhr.